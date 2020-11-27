阿根廷為馬拉度納哭泣！葬禮人員竟炫遺體合照
阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）昨天逝世，今天下葬，近萬人在布宜諾斯艾利斯的總統府羅沙達大廈排隊於他靈前致意，馬拉度納的靈柩上覆蓋著阿根廷國旗和他生前穿的10號球衣；不過在社交平台上，卻傳出了一張馬拉度納去世後的遺體照。
來源：YouYube
堪稱20世紀最偉大足球員的阿根廷傳奇球星馬拉度納，10月底剛滿60歲，不料驚傳因心臟病復發逝世。
馬拉度納的發言人桑奇（Sebastian Sanchi）告訴法新社，馬拉度納於今天下葬在位於布宜諾斯艾利斯郊區的和平花園墓地，他的雙親也埋葬於此。
阿根廷為馬拉度納舉辦國葬，全國哀悼三天，許多場所降半旗致哀。在民眾排隊要入場向馬拉度納致意時，現場一度發生推擠衝突，警察不得不阻止民眾前進，告別儀式提前結束。
不過在社交平台上，卻傳出了一張馬拉度納去世後的遺體照。照片中，馬拉度納仰面朝天躺在棺材中，葬禮工作人員迭戈莫里納將右手放在老馬額頭上，左手對著鏡頭做了個豎大拇指的動作。這張照片傳上網路後，這張合影很快引發了爆炸級別的效果，迭戈莫里納立即被解雇，還有三名工作人員很可能會因此丟飯碗。
馬拉度納生前所聘的律師，也展開了對他的追責，律師稱：「為了我的朋友，在迭戈莫里納付出代價之前，我永遠不會停手！」迭戈莫里納被開除後，還向馬拉度納的家人發了道歉信，但對於這一事件的調查仍在繼續，有其他三名員工也參與了照片拍攝。
為了紀念馬拉度納這名足壇傳奇，法甲聯賽馬賽隊教頭波艾斯（Andre Villas-Boas）表示，國際足球總會（FIFA）應將各國的10號球衣退休，藉此向馬拉度納致敬。波艾斯就認為，將10號球衣退休是最好的緬懷方式，「這是個非常壞的消息，失去了一個對我來說非常重要的人，他也是第一個幫我打開執教世界大門的人。」
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