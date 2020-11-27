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阿根廷為馬拉度納哭泣！葬禮人員竟炫遺體合照

編譯中心╱綜合26日電
一名殯葬工作人員偷偷與馬拉度納遺體合影，並發到網上，引發全阿根廷人憤怒。（取材自推特）
一名殯葬工作人員偷偷與馬拉度納遺體合影，並發到網上，引發全阿根廷人憤怒。（取材自推特）

馬拉度納的棺木上覆蓋10號球衣。(美聯社)
馬拉度納的棺木上覆蓋10號球衣。(美聯社)

阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）昨天逝世，今天下葬，近萬人在布宜諾斯艾利斯的總統府羅沙達大廈排隊於他靈前致意，馬拉度納的靈柩上覆蓋著阿根廷國旗和他生前穿的10號球衣；不過在社交平台上，卻傳出了一張馬拉度納去世後的遺體照。

來源：YouYube

堪稱20世紀最偉大足球員的阿根廷傳奇球星馬拉度納，10月底剛滿60歲，不料驚傳因心臟病復發逝世。

馬拉度納的發言人桑奇（Sebastian Sanchi）告訴法新社，馬拉度納於今天下葬在位於布宜諾斯艾利斯郊區的和平花園墓地，他的雙親也埋葬於此。

大批馬拉度納球迷趕赴設在布宜諾斯艾利斯的總統府羅沙達大廈的靈前致意。(Getty...
大批馬拉度納球迷趕赴設在布宜諾斯艾利斯的總統府羅沙達大廈的靈前致意。(Getty Images)

阿根廷為馬拉度納舉辦國葬，全國哀悼三天，許多場所降半旗致哀。在民眾排隊要入場向馬拉度納致意時，現場一度發生推擠衝突，警察不得不阻止民眾前進，告別儀式提前結束。

不過在社交平台上，卻傳出了一張馬拉度納去世後的遺體照。照片中，馬拉度納仰面朝天躺在棺材中，葬禮工作人員迭戈莫里納將右手放在老馬額頭上，左手對著鏡頭做了個豎大拇指的動作。這張照片傳上網路後，這張合影很快引發了爆炸級別的效果，迭戈莫里納立即被解雇，還有三名工作人員很可能會因此丟飯碗。

馬拉度納生前所聘的律師，也展開了對他的追責，律師稱：「為了我的朋友，在迭戈莫里納付出代價之前，我永遠不會停手！」迭戈莫里納被開除後，還向馬拉度納的家人發了道歉信，但對於這一事件的調查仍在繼續，有其他三名員工也參與了照片拍攝。

為了紀念馬拉度納這名足壇傳奇，法甲聯賽馬賽隊教頭波艾斯（Andre Villas-Boas）表示，國際足球總會（FIFA）應將各國的10號球衣退休，藉此向馬拉度納致敬。波艾斯就認為，將10號球衣退休是最好的緬懷方式，「這是個非常壞的消息，失去了一個對我來說非常重要的人，他也是第一個幫我打開執教世界大門的人。」

足球 退休 警察

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