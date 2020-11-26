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殺害9男女 日男「罪該萬死」被求處死刑

編譯中心╱綜合26日電
2017年震驚日本社會的「座間9屍命案」，檢方認為30歲被告白石隆浩「罪該萬死」，2020年11月26日求處死刑。圖為位於神奈川縣座間市的案發公寓。（路透）
2017年震驚日本社會的「座間9屍命案」，檢方認為30歲被告白石隆浩「罪該萬死」，2020年11月26日求處死刑。圖為位於神奈川縣座間市的案發公寓。（路透）

2017年震驚日本社會的「座間9屍命案」，檢方認為30歲被告白石隆浩「罪該萬死」、「沒有求處極刑以外的選擇」，今天求處死刑。東京地方法院預計12月15日宣判。

日本放送協會（NHK）報導，這起犯行發生在2017年10月，9具男女遺體在神奈川縣座間市一處公寓內被發現；白石被檢方以殺害9人並奪取現金等強盜殺人等罪起訴，但辯方律師主張被告有獲所有被害人同意。

本案裁判員審判今天在東京地方法院立川支部進行。檢方在審判中表示，所有被害人被絞殺時都拚命抵抗，很明顯就是拒絕被殺害。

檢方還說，被告犯行是有計畫性、卑劣、冷酷且「獵奇」（野蠻、怪異），無視被害者人權與尊嚴，「極其惡質」；在短時間內奪走9人生命，「沒有求處極刑以外的選擇」。

日本時事通信社報導，檢方表示，被告奪走9人寶貴性命的行為，「罪該萬死」；被告犯行極為惡質，「絲毫不受良心譴責，也全無悔悟之情」，利用被害人來滿足自己的欲望。

「座間9屍命案」的9名被害人分別遭殺害分屍。警方過去調查指出，白石疑似因劫財劫色，2個月內在住處勒死被害人後肢解。白石過去向警方供稱，從多名被害者身上奪取錢財，多的有到50萬日圓；另外也性侵部分被害人。

9名被害人中有7人是與白石在網路上認識，另外2人是認識的情侶。被害人為8名女性及1名男性。

白石高中畢業後，曾在東京都新宿區歌舞伎町工作過，2017年2月涉介紹女性賣春違法被逮，5月29日被判決有期徒刑1年2個月、緩刑3年。

東京 日本 性侵

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