我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

1張圖看疫情：全美確診破1259萬例 德州逼近120萬

衣索比亞叛軍破壞基礎建設和機場 政府軍仍挺進

編譯中心／綜合24日電

衣索比亞北方叛軍在與政府軍持續近20天的戰鬥中已顯疲態，轉而開始大量破壞基礎建設與艾克穆機場（Axum Airport），但政府軍仍舊按計畫挺進。

自4日開始，政府軍和北方泰格瑞省（Tigray）叛軍泰格瑞人民解放陣線（Tigray People's Liberation Front, TPLF）的戰鬥已持續近20天，除造成雙方傷亡，也引發3萬多人的難民潮逃往鄰國蘇丹，躲避戰禍。

主戰場小鎮艾克穆（Axum）擁有約6萬6800名居民，是位於泰格瑞省北方的一座歷史古城，也是阿克蘇姆王國（Aksumite Empire）遺址所在。阿克蘇姆王國過去是擁有海軍與貿易能力的大國，約西元前400年至10世紀左右統治非洲東北部整個區域，直到10世紀才滅亡。

基於歷史價值，1980年聯合國教科文組織（UNESCO ）將艾克穆的考古遺址列入世界遺產名錄。

艾克穆是衣索比亞最著名的旅遊勝地之一，衣索比亞政府因而耗費巨資建造艾克穆機場，使其成為國際化標準機場。

衣索比亞新聞社（Ethiopian News Agency）22日報導指出，戰事對叛軍不利，叛軍在不關心人民情況下，開始破壞當地基礎建設和艾克穆機場以及艾克穆紀念碑。

報導指出，雖然基礎建設遭到破壞，但是政府軍依然按照計畫挺進，直到該區恢復法治與秩序為止。

機場 聯合國 世界遺產

上一則

印度「狗堅強」 截肢照樣向前行

下一則

不滿沙國插手內戰 葉門激進組織炸沙美石油

延伸閱讀

民調：大華府逾80%民眾感恩節不出行 疫情是主因

民調：大華府逾80%民眾感恩節不出行 疫情是主因
旅客抵洛市 須簽署文件、隔離14天

旅客抵洛市 須簽署文件、隔離14天
航班撤4成 浦東機場疫情…懷疑來自北美貨櫃

航班撤4成 浦東機場疫情…懷疑來自北美貨櫃
繼LAX 安大略機場設付費新冠檢測

繼LAX 安大略機場設付費新冠檢測

熱門新聞

詩妮娜和護士前同事談天。取材自臉書

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

2020-11-21 07:27
阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）和英國牛津大學共同研發的新冠疫苗對老年人產生強烈的免疫反應，為保護部分最脆弱族群帶來希望。(美聯社)

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

2020-11-19 10:49
龐培歐14日抵達巴黎，只有美國駐法國大使（左）迎接。（歐新社）

尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷遇 法當局：全程告知白登團隊

2020-11-17 02:26
金韓松在父親遇害後露面報平安。YouTube截圖

金正男遇害後家人曾過境台北 兒子最後被CIA帶走

2020-11-18 05:06
泰王瓦吉拉隆功和王后素提達搭乘新通車的捷運，臣子和官員坐在地上。（路透）

泰王秀親民搭捷運「踩紅毯坐軟墊」 一旁臣子全坐地上

2020-11-18 01:54
阿斯特捷利康副總裁潘加洛斯透露，是研發人員注射時搞錯劑量，才意外使疫苗保護率提高到九成。（Getty Images）

誤打誤撞！牛津疫苗研發人員犯錯 竟使保護力激增

2020-11-24 04:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點
「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情

「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情