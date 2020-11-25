衣索比亞叛軍破壞基礎建設和機場 政府軍仍挺進

衣索比亞北方叛軍在與政府軍持續近20天的戰鬥中已顯疲態，轉而開始大量破壞基礎建設與艾克穆機場 （Axum Airport），但政府軍仍舊按計畫挺進。

自4日開始，政府軍和北方泰格瑞省（Tigray）叛軍泰格瑞人民解放陣線（Tigray People's Liberation Front, TPLF）的戰鬥已持續近20天，除造成雙方傷亡，也引發3萬多人的難民潮逃往鄰國蘇丹，躲避戰禍。

主戰場小鎮艾克穆（Axum）擁有約6萬6800名居民，是位於泰格瑞省北方的一座歷史古城，也是阿克蘇姆王國（Aksumite Empire）遺址所在。阿克蘇姆王國過去是擁有海軍與貿易能力的大國，約西元前400年至10世紀左右統治非洲東北部整個區域，直到10世紀才滅亡。

基於歷史價值，1980年聯合國 教科文組織（UNESCO ）將艾克穆的考古遺址列入世界遺產 名錄。

艾克穆是衣索比亞最著名的旅遊勝地之一，衣索比亞政府因而耗費巨資建造艾克穆機場，使其成為國際化標準機場。

衣索比亞新聞社（Ethiopian News Agency）22日報導指出，戰事對叛軍不利，叛軍在不關心人民情況下，開始破壞當地基礎建設和艾克穆機場以及艾克穆紀念碑。

報導指出，雖然基礎建設遭到破壞，但是政府軍依然按照計畫挺進，直到該區恢復法治與秩序為止。