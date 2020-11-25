安倍遭調查！被控辦賞櫻會 5年幫支持者付7.6萬餐費

圖為安倍晉三（前排中）2017年4月在東京出席賞櫻會。（歐新社資料照片）

日本 前首相安倍晉三捲入「賞櫻 會」爭議，涉嫌連續5年共付800萬日圓（約7.6萬美元）邀請支持者出席賞櫻會「前夜祭」（晚餐會），恐有違法之虞，目前正由檢方偵辦中。安倍24日受訪時表示，將全力協助檢方搜查，對此事現階段不發表評論。

日本首相每年都會主辦賞櫻會，招待政界、財政界及文化界等人士。日前安倍等人遭人告發，指出安倍後援會很有可能為支持者負擔晚餐會的部分費用，後援會的政治獻金收支報告書內卻沒記載相關收支，涉違政治資金規正法及公職選舉法。

日本讀賣新聞報導，安倍擔任首相任內，政治團體「安倍晉三後援會」從2015年到2019年間，每年都會在賞櫻會前一晚於東京 都內飯店主辦晚餐會，邀請安倍選區山口縣的數百名支持者參加，每人只需支付會費5000日圓（約47美元）。

晚餐會的總經費每年約300萬到600萬日圓，5年費用總計約2300萬日圓，但安倍支持者自費的總額合計僅約1400萬日圓。

東京地方檢察廳特別搜查部（東京地檢特搜部）認為，這之間共約800萬日圓的差額，可能是由安倍方面支付，正在進行搜查。

舉辦晚餐會的飯店表示，有開立收取差額的收據，並交給安倍方面人士，特搜部也已掌握確有此收據存在。目前特搜部正在分析飯店與安倍方面提出的資料，並已訊問安倍的公設秘書、地方支持者等20人以上。

安倍過去在國會備詢及記者會上談到會費時說，收取5000日圓會費是由飯店方面決定，他自己的辦公室只是作為飯店與參加者間的契約仲介角色；辦公室職員在會場上收取全部金額後就交給飯店，「（後援會）既無收入也無支出，自然沒有（在收支報告書）登載義務」，否認後援會有為支持者負擔餐費。