我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

1張圖看疫情：全美確診破1259萬例 德州逼近120萬

安倍遭調查！被控辦賞櫻會 5年幫支持者付7.6萬餐費

編譯中心／綜合24日電
圖為安倍晉三（前排中）2017年4月在東京出席賞櫻會。（歐新社資料照片）
圖為安倍晉三（前排中）2017年4月在東京出席賞櫻會。（歐新社資料照片）

日本前首相安倍晉三捲入「賞櫻會」爭議，涉嫌連續5年共付800萬日圓（約7.6萬美元）邀請支持者出席賞櫻會「前夜祭」（晚餐會），恐有違法之虞，目前正由檢方偵辦中。安倍24日受訪時表示，將全力協助檢方搜查，對此事現階段不發表評論。

日本首相每年都會主辦賞櫻會，招待政界、財政界及文化界等人士。日前安倍等人遭人告發，指出安倍後援會很有可能為支持者負擔晚餐會的部分費用，後援會的政治獻金收支報告書內卻沒記載相關收支，涉違政治資金規正法及公職選舉法。

日本讀賣新聞報導，安倍擔任首相任內，政治團體「安倍晉三後援會」從2015年到2019年間，每年都會在賞櫻會前一晚於東京都內飯店主辦晚餐會，邀請安倍選區山口縣的數百名支持者參加，每人只需支付會費5000日圓（約47美元）。

晚餐會的總經費每年約300萬到600萬日圓，5年費用總計約2300萬日圓，但安倍支持者自費的總額合計僅約1400萬日圓。

東京地方檢察廳特別搜查部（東京地檢特搜部）認為，這之間共約800萬日圓的差額，可能是由安倍方面支付，正在進行搜查。

舉辦晚餐會的飯店表示，有開立收取差額的收據，並交給安倍方面人士，特搜部也已掌握確有此收據存在。目前特搜部正在分析飯店與安倍方面提出的資料，並已訊問安倍的公設秘書、地方支持者等20人以上。

安倍過去在國會備詢及記者會上談到會費時說，收取5000日圓會費是由飯店方面決定，他自己的辦公室只是作為飯店與參加者間的契約仲介角色；辦公室職員在會場上收取全部金額後就交給飯店，「（後援會）既無收入也無支出，自然沒有（在收支報告書）登載義務」，否認後援會有為支持者負擔餐費。

賞櫻 東京 日本

上一則

澳航要國際客打疫苗才准上機 英、德將放防疫聖誕假

下一則

日本皇室擬設「皇女」新制 網友：為真子結婚鋪路？

延伸閱讀

安倍又拜靖國神社 卸任一個月去兩次「是個人信仰」

安倍又拜靖國神社 卸任一個月去兩次「是個人信仰」
菅義偉布局連任… 外交隨安倍、內政更民粹

菅義偉布局連任… 外交隨安倍、內政更民粹

安倍自豪4年前就說服川普抗中 警告「中國狂增國防預算」

安倍自豪4年前就說服川普抗中 警告「中國狂增國防預算」
前日相安倍自爆 4年前說服川普抗中

前日相安倍自爆 4年前說服川普抗中

熱門新聞

詩妮娜和護士前同事談天。取材自臉書

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

2020-11-21 07:27
阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）和英國牛津大學共同研發的新冠疫苗對老年人產生強烈的免疫反應，為保護部分最脆弱族群帶來希望。(美聯社)

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

2020-11-19 10:49
龐培歐14日抵達巴黎，只有美國駐法國大使（左）迎接。（歐新社）

尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷遇 法當局：全程告知白登團隊

2020-11-17 02:26
金韓松在父親遇害後露面報平安。YouTube截圖

金正男遇害後家人曾過境台北 兒子最後被CIA帶走

2020-11-18 05:06
泰王瓦吉拉隆功和王后素提達搭乘新通車的捷運，臣子和官員坐在地上。（路透）

泰王秀親民搭捷運「踩紅毯坐軟墊」 一旁臣子全坐地上

2020-11-18 01:54
阿斯特捷利康副總裁潘加洛斯透露，是研發人員注射時搞錯劑量，才意外使疫苗保護率提高到九成。（Getty Images）

誤打誤撞！牛津疫苗研發人員犯錯 竟使保護力激增

2020-11-24 04:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點
「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情

「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情