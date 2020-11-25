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巴黎警強拆難民營！搖晃帳篷甩出人 抵抗就警棍攻擊

編譯中心╱綜合24日電
法國巴黎警方23日強力移除臨時安置難民的帳篷，竟直接動手拉扯搖晃當時尚有難民在內的帳篷。（歐新社）
法國巴黎警方23日強力移除臨時安置難民的帳篷，竟直接動手拉扯搖晃當時尚有難民在內的帳篷。（歐新社）

法國巴黎警方23日動手拆除巴黎市中心一座剛搭好的難民營，還動用催淚瓦斯驅散人群。由於手段過於強硬，法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）看過警方行動的影片後，坦言「令人震驚」，表示將對警方進行內部調查。

志工團體23日晚在巴黎的共和國廣場（Place de la Republique）搭起約500個藍色帳篷，沒多久帳篷內便擠滿入住難民，其中大部分是阿富汗人。警方17日驅逐聖丹尼營地的難民營，造成許多難民無家可歸。

但約一個小時後，警方就趕來拆除營區。警方聲明，該營區違法，因此進行撤除，並表示已「邀請」移民前往政府或公益團體提供的臨時住所；隨後警方不顧現場難民抗議和志工嘲諷，逕自將一個個帳篷拔除。

法國巴黎警方23日強力移除臨時安置難民的帳篷。（Getty Images）
法國巴黎警方23日強力移除臨時安置難民的帳篷。（Getty Images）

有在場的「無國界醫生」成員氣憤表示，警方當時不顧帳篷內仍有難民，竟然直接抬起帳篷，並搖晃直到裡面的人跌落在地，而難民只要抵抗就被員警踢打或警棍攻擊。一名阿富汗難民被驅離後啜泣表示：「他們太暴力了，我們只是想有個屋簷。」

警方後來動用催淚瓦斯驅離難民營內其他人，把人趕到巴黎市中心的街道上。

警方暴力引起撻伐，內政部長達馬南已下令調查，巴黎市長希達哥（Anne Hidalgo）也譴責警方暴行，批評強拆帳篷的手法已違反人道。法國政府24日表示，已為難民們找到240個臨時住所。

驅離 內政部 移民

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