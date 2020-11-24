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衣索比亞下內戰最後通牒 中國連夜撤僑

編譯中心／綜合23日電

東非國家衣索比亞北方的泰格瑞省（Tigray）叛軍「泰格瑞人民解放陣線」（TPLF）與中央政府軍纏鬥。衣索比亞軍方威脅將全面攻擊泰格瑞省首府馬凱勒（Mekele），已下達「72小時內投降」的最後通牒，並警告平民把握時間逃亡。

軍方發言人德耶內（Dejene Tsegaye）昨天告訴國營電視台，「下一場決定性戰役將出動戰車包圍馬凱勒」，並威脅發動圍攻。他警告馬凱勒50萬居民：「你們要自救。當局已傳達指示，要你們與這個軍事集團脫鉤，之後就會毫不留情。」

衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）是去年的諾貝爾和平獎得主。他4日對力量強大的區域政黨「泰格瑞人民解放陣線」（TPLF）發起軍事行動，指控該黨部隊攻擊區內兩座聯邦軍營，以及該黨黨員違抗並企圖顛覆中央政府。

這個區域通訊中斷，使得衝突雙方的說法難被驗證，但據報已有數百人被殺、數萬人為了躲避戰鬥逃進鄰國蘇丹。

阿比政府近幾天宣稱已拿下多座城鎮，包括古城阿克蘇姆（Aksum），以及馬凱勒北方100公里的艾德加哈姆斯（Edega Hamus）。

政府機關「衣索比亞緊急狀態事實查核」（Ethiopia State of Emergency Check）昨天表示：「國防軍已掌控從阿迪格拉特（Adigrat）前往馬凱勒途中的艾德加哈姆斯市。」「國防軍現正朝行動最後目標馬凱勒市進軍。」

另據聯合新聞網轉角國際報導，就在阿比發出最後通牒的時刻，中國駐衣索比亞大使館22日對外發布「緊急通知」，宣告中國政府在衣索比亞聯邦軍的護送下，成功將中國僑民606人兩階段撤離提格雷州，同樣的人道救援問題，聯合國兒童基金會（UNICEF）的情況就截然不同；在20日時UNICEF公開喊話，目前因為戰事導致至少有230萬兒童受難急需救援，但因為無法進入提格雷州、加上對外聯繫斷訊，因此難以直接深入救助難民兒童，想插手也無能為力。

中國 諾貝爾 緊急狀態

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