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以色列總理密訪沙烏地 與美國「三方會談」？沙國外長否認

編譯中心／綜合23日電
以國總理內唐亞胡（右）傳出密訪沙國。（路透）
以國總理內唐亞胡（右）傳出密訪沙國。（路透）

以色列媒體報導，以國總理內唐亞胡22日搭機密訪沙烏地阿拉伯，與沙國王儲穆罕默德、美國國務卿龐培歐會談。不過，沙國外長費瑟23日推文否認有這場三邊會談。

以色列公共廣播公司報導，匿名的以色列官員說，內唐亞胡與以國情報機構摩薩德首長柯恩22日飛往沙國，與穆罕默德在瀕臨紅海的沙國城市「新未來」會面。上周訪問以色列的龐培歐也參與這場會談。

如果消息屬實，這是以色列總理首度造訪沙國，也是這兩個敵對國家領袖首度會面。

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（右）22日在沙國新未來城和美國國務卿龐培歐（左）會談。...
沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（右）22日在沙國新未來城和美國國務卿龐培歐（左）會談。（Getty Images）

以色列先前曾與阿聯及巴林達成關係正常化的歷史性協議，兩國都是沙國在波斯灣地區的盟邦。這些協議是由美國總統川普政府居中牽線。

內唐亞胡被記者追問時並未否認密訪沙國，只表示他向來不會談論這類新聞，美國國務院也拒絕評論。華爾街日報報導，兩名沙國政府顧問說，與會領袖討論了許多問題，包括雙邊關係正常化以及伊朗，但並未達成實質協議。

不過，沙國外長費瑟推文說，「我看到媒體報導，宣稱王儲和以色列官員、國務卿龐培歐會面，但沒有這場會面，在場的只有美國和沙國官員」。

美聯社報導，龐培歐訪問中東行程一直有記者團跟隨，但他前往「新未來」城和沙國王儲會面時，刻意擺脫記者。

沙國雖曾表示審慎歡迎阿拉伯國家與以色列改善關係，但也說將堅持阿拉伯聯盟數十年來的立場，在以色列與巴勒斯坦人解決衝突簽訂和平協議前，不會與以國建交。

BBC報導，根據飛航訊息網站，一架灣流噴射機在當地時間22日下午從以色列特拉維夫起飛，往南抵達距離以色列國土南端僅70公里的沙國「新未來」城，這個城市標榜將成為沙國高科技和旅遊中樞。這架飛機在當地停留約五小時，然後循原路飛回以色列。

以色列媒體報導，這架飛機是以國商人安捷爾所有，內唐亞胡過去出訪也曾搭乘該機。

以色列 美國 龐培歐

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