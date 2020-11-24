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冰桶挑戰發起人漸凍症病逝 得年37歲

編譯中心／綜合23日電
冰桶挑戰的發起人之一昆恩與漸凍症搏鬥7年後，23日與世長辭，享年37歲。圖為檔案照。（路透）
冰桶挑戰的發起人之一昆恩與漸凍症搏鬥7年後，23日與世長辭，享年37歲。圖為檔案照。（路透）

曾席捲全球的冰桶挑戰（Ice Bucket Challenge），讓人們了解漸凍人處境；遺憾的是，共同發起人昆恩（Patrick Quinn）23日逝世，得年37歲。昆恩已為漸凍症所苦七年。

昆恩於2013年3月確診罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，又稱漸凍症）。他是冰桶挑戰的共同發起人，該活動總共募得超過2.2億美元，募得資金皆用於肌萎縮性脊髓側索硬化症的醫學研究。

昆恩的支持者在臉書上表示，「我們必須分享昆恩於今早逝世的消息，非常感傷。我們將永遠記得他在與漸凍症奮鬥中為大家帶來的啟發和勇氣」。許多民眾在社群媒體上哀悼，感謝昆恩喚起大家對該疾病的關注。

除了冰桶挑戰，昆恩還在生前倡議「重聲計畫」（Project Revoice），推廣透過科技輔助，讓因病失去說話能力的患者透過AI技術再度發聲。重聲計畫的紀錄片在2018年勇奪坎城慈善獅獎。

全球各地民眾藉由冰桶挑戰增加大家對漸凍症的認識。（路透資料照片）
全球各地民眾藉由冰桶挑戰增加大家對漸凍症的認識。（路透資料照片）

冰桶挑戰於2014年夏天在社群暴紅，許多意見領袖與名人響應，包括微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、臉書創辦人查克柏格（Mark Zuckerberg）、足球名將貝克漢（David Beckham）、NBA球星、前總統小布希、大導史帝芬史匹伯（Steven Spielberg）等都共襄盛舉。名人效應帶動大眾關注，紛紛上傳冰桶挑戰影片，並號召親友加入。

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