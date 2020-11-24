冰桶挑戰發起人漸凍症病逝 得年37歲

冰桶挑戰的發起人之一昆恩與漸凍症搏鬥7年後，23日與世長辭，享年37歲。圖為檔案照。（路透）

曾席捲全球的冰桶挑戰（Ice Bucket Challenge），讓人們了解漸凍人處境；遺憾的是，共同發起人昆恩（Patrick Quinn）23日逝世，得年37歲。昆恩已為漸凍症所苦七年。

(1/4) We are deeply saddened to share that Pat Quinn, co-founder of the ALS Ice Bucket Challenge passed away at the age of 37. Pat was diagnosed with ALS in 2013 and went on to help popularize the greatest social media campaign in history. pic.twitter.com/c5PiZHRZbE — The ALS Association (@alsassociation) November 22, 2020

昆恩於2013年3月確診罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，又稱漸凍症）。他是冰桶挑戰的共同發起人，該活動總共募得超過2.2億美元，募得資金皆用於肌萎縮性脊髓側索硬化症的醫學研究。

昆恩的支持者在臉書 上表示，「我們必須分享昆恩於今早逝世的消息，非常感傷。我們將永遠記得他在與漸凍症奮鬥中為大家帶來的啟發和勇氣」。許多民眾在社群媒體 上哀悼，感謝昆恩喚起大家對該疾病的關注。

除了冰桶挑戰，昆恩還在生前倡議「重聲計畫」（Project Revoice），推廣透過科技輔助，讓因病失去說話能力的患者透過AI技術再度發聲。重聲計畫的紀錄片在2018年勇奪坎城慈善獅獎。

全球各地民眾藉由冰桶挑戰增加大家對漸凍症的認識。（路透資料照片）

冰桶挑戰於2014年夏天在社群暴紅，許多意見領袖與名人響應，包括微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、臉書創辦人查克柏格（Mark Zuckerberg）、足球名將貝克漢（David Beckham）、NBA球星、前總統小布希 、大導史帝芬史匹伯（Steven Spielberg）等都共襄盛舉。名人效應帶動大眾關注，紛紛上傳冰桶挑戰影片，並號召親友加入。