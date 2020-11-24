沙克吉涉貪受審 法國首位「坐被告席」前總統

法國前總統沙克吉23日離開法庭時揮手。 （Getty Images）

法國前總統沙克吉23日因貪汙等罪名出庭，可能被判處最高10年的監禁，並加罰一百萬歐元懲罰。這是第一位法國前總統受指控涉嫌腐敗坐在被告席。沙克吉高聲譴責該訴訟，表示拼力捍衛清白與尊嚴。落入民意支持低潮的法國右派傳統大黨共和黨 全黨重申全力支持沙克吉。

沙克吉於2016年起退出政壇，仍面臨貪汙等多項司法調查。英國 「衛報」報導，沙克吉於2013年被指控，在2007年總統競選中非法接受萊雅集團（LOREAL）已故繼承人莉莉安．貝當古資助。此外，沙克吉還被控為了獲取按建內幕消息，賄賂 最高法院法官艾茲博，承諾為對方在摩納哥謀得一個肥缺。

艾茲博23日缺席，並以患心臟病 、出庭將增加感染新冠病毒的風險為由要求暫停庭審。法官評估後宣布暫時休庭，沙克吉則快步離開法庭，未發表評論。庭審暫定26日恢復，預計將持續三周。

據報導，沙克吉是法國近年第二位受審的前國家元首。沙克吉於2007年至2012年擔任總統，近年來雖官司纏身，仍在公眾場合頻頻露面，今夏還出版回憶錄「暴風雨時刻」。

去年9月逝世的法國前總統席哈克也曾被控挪用公款等罪，並在2011年被判兩年有期徒刑，但因年齡和健康等原因，席哈克並沒有出庭受審，也沒有入獄服刑。