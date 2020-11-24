沙克吉涉貪受審 法國首位「坐被告席」前總統
法國前總統沙克吉23日因貪汙等罪名出庭，可能被判處最高10年的監禁，並加罰一百萬歐元懲罰。這是第一位法國前總統受指控涉嫌腐敗坐在被告席。沙克吉高聲譴責該訴訟，表示拼力捍衛清白與尊嚴。落入民意支持低潮的法國右派傳統大黨共和黨全黨重申全力支持沙克吉。
沙克吉於2016年起退出政壇，仍面臨貪汙等多項司法調查。英國「衛報」報導，沙克吉於2013年被指控，在2007年總統競選中非法接受萊雅集團（LOREAL）已故繼承人莉莉安．貝當古資助。此外，沙克吉還被控為了獲取按建內幕消息，賄賂 最高法院法官艾茲博，承諾為對方在摩納哥謀得一個肥缺。
艾茲博23日缺席，並以患心臟病、出庭將增加感染新冠病毒的風險為由要求暫停庭審。法官評估後宣布暫時休庭，沙克吉則快步離開法庭，未發表評論。庭審暫定26日恢復，預計將持續三周。
據報導，沙克吉是法國近年第二位受審的前國家元首。沙克吉於2007年至2012年擔任總統，近年來雖官司纏身，仍在公眾場合頻頻露面，今夏還出版回憶錄「暴風雨時刻」。
去年9月逝世的法國前總統席哈克也曾被控挪用公款等罪，並在2011年被判兩年有期徒刑，但因年齡和健康等原因，席哈克並沒有出庭受審，也沒有入獄服刑。
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