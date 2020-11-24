美國計畫促以沙建交？三方各有盤算！

外傳以色列 總理內唐亞胡22日搭機密訪沙烏地阿拉伯，與沙國王儲穆罕默德、美國 國務卿龐培歐會談。紐約時報報導，以、沙、美三國各有盤算。

沙烏地阿拉伯並未與以色列建交，沙國官方曾說，在以色列與巴勒斯坦衝突解決之前，不會與以色列建立關係。沙國在2002年「阿拉伯和平倡議」中說，只有在巴勒斯坦建國之後，阿拉伯國家才會與以色列建交。

不過，近年來，沙國談到以色列時的語調逐漸改變。沙國實質領袖、王儲穆罕默德曾說，以色列和巴勒斯坦都有權擁有土地，而且以色列與阿拉伯國家有共同的經濟和安全利益，具體而言是指都對伊朗有敵意。

沙國媒體近來開始報導以色列文化和政局。一個衛星頻道上月播出前情報首長與前駐美大使班達爾親王的專訪，班達爾在其中嚴詞批評巴勒斯坦高層。

以色列官員透露，川普政府促成以色列與阿聯、巴林和蘇丹建交，沙國有功勞。沙國上月以因應阿聯請求為由開放領空，讓進出以色列的商業航班通過。多數阿拉伯國家不准進出以色列的航班飛過其領空，以示同仇敵愾。

以色列官員透露，最近幾周，美國和以色列官員注意到，沙國王室對以色列態度轉變，可能有意朝著與以色列建交邁進，因為阿聯、巴林和蘇丹與以色列建交後，都沒有爆發大規模示威。

沙國疑慮的是，在川普即將卸任之際推動與以色列建交，是否會影響沙國與美國總統當選人白登 政府的關係。白登競選時對沙國態度強硬，曾宣告上任後將停止支持沙國介入葉門內戰，制裁沙國侵犯人權的舉動並排斥沙國。

分析家認為，白登很可能得在穩定油價和遏制伊朗等方面與沙國合作。白登很可能樂見沙國與以色列和解，不過目前不清楚白登政府是會單純推動以沙和解，還是以和解可能性為談判籌碼，推動以色列巴勒斯坦和談。