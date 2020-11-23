抗議預算案「官商勾結」 瓜地馬拉示威燒國會

瓜地馬拉市民眾21日示威，要求總統賈麥岱下台，示威者在國會大樓外縱火。（路透）

中美洲國家瓜地馬拉日前通過史上最高額預算 案，點燃人民怒火，近千名民眾21日上街示威，要求總統賈麥岱下台，並闖入國會破壞、縱火焚燒部分建築。

中央社引述法新社報導，瓜地馬拉民眾、天主教會領袖等團體，21日上街抗議國會議員貪污和官商勾結，並要求總統賈麥岱下台。成千上萬抗議民眾聚集在國家宮前中央廣場，手持國旗和「停止貪腐」、「賈麥岱下台」、「他們惹錯世代了」等標語。

瓜地馬拉民眾21日在首都瓜地馬拉市中央廣場，高舉國旗示威，要求總統賈麥岱下台。（路透）

數千名示威者到廣場附近的國會大樓外抗議，部分群眾破窗、攀牆闖入國會，甚至在議員辦公室內縱火；首都瓜地馬拉市街上，可以看見國會內部燃燒的火焰和濃煙。警方連忙出動武力、發射催淚彈驅逐示威者，示威造成22人被捕，近50人受傷，1人傷勢嚴重

BBC、路透報導，瓜地馬拉因疫情 影響、颶風肆虐而債台高築，然而在民不聊生之際，國會18日卻通過史上最巨額、約130億美元 的預算案，其中大部分資金用於跟大型企業有關的基礎建設，又將議員伙食費增至6.4萬美元，卻削減了教育、醫療衛生、司法機關方面支出。

分析師警告，這筆預算有三分之一的資金必須透過舉債取得。此外，國會批准用來對抗新冠疫情的38億美元款項，然而迄今實際花費的資金不到15%。政府種種作為，引發這個普遍貧窮國家的人民憤怒，更質疑總統抗疫不力。

瓜國副總統卡斯蒂約20日晚間表示，已請求總統與他一同請辭。據說卡斯蒂約也向賈麥岱表示「事情不太對勁」，且坦承兩人之間關係緊張。

64歲醫師出身的賈麥岱1月就職，承諾掃蕩貪腐並對抗組織犯罪。不過賈麥岱對於疫情的處理方式使他的總統任期充滿爭議，特別是國內醫院缺乏資源的問題。