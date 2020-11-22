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法國爭議安全法一讀通過 多城抗議…搬出民主小黃鴨

編譯中心／綜合21日電
抗議民眾21日聚集在艾菲爾鐵塔附近的廣場上，現場有參與者拿著出現在泰國象徵民主抗爭的黃色小鴨。 （歐新社）
抗議民眾21日聚集在艾菲爾鐵塔附近的廣場上，現場有參與者拿著出現在泰國象徵民主抗爭的黃色小鴨。 （歐新社）

法國國民議會20日一讀通過執政黨提出的「整體安全法」，懲戒惡意散布執法人員影像者。當天下午全國各地上萬民眾走上街頭，抗議新法嚴重損害新聞自由與人民知情權。

法國飽受爭議的「整體安全法」草案20日國民議會一讀通過，其中尤以第24條最受批評。法條主要內容是懲戒民眾「惡意散布軍、警、憲行動中，帶有面部或其他可辨識特徵，且目的明顯是要損害執法人員人身安全或精神狀態的畫面」。涉事者將面臨一年監禁和4.5萬歐元（約5.3萬美元）的罰款。

這項法條引起公共自由捍衛者及記者協會的大力抨擊。19日提案的內政部長達馬南（Gerald Darmanin）緊急與總理卡斯泰（Jean Castex）會商，並在會議後修改條文，加入「該法條不影響大眾知情的合理權利」這段話，以保障新聞自由。

抗議民眾21日聚集在艾菲爾鐵塔附近的廣場上。（歐新社）
抗議民眾21日聚集在艾菲爾鐵塔附近的廣場上。（歐新社）

不過，法國20日仍爆發超過20場示威集會。記者工會、新聞從業者協會、國際特赦組織法國分部等組織，在巴黎托卡德洛（Trocadero）人權廣場旁舉辦集會，廣場前設有路障，數千名參與者聚集在周邊馬路上，高喊「整體安全=最少自由」、「整體集權法」。

示威民眾表示，「法案就在封城期間悄悄通過……法案有可能被其他政府危險運用」。40多家法國媒體向內政部長抗議，認為這項法案將傷害新聞自由。

原本和平的示威活動到傍晚出現緊張衝突，警方開始採用驅離阻隔的方式逼近民眾，接著民眾以焚燒垃圾桶回應，警方最後出動水砲車驅散民眾，但有記者遭水砲車沖倒而受傷。

此外，現場有參與者拿著在泰國象徵民主抗爭的黃色小鴨，對抗警察的水砲車，黃色小鴨身上掛的紙牌寫道：「從曼谷到巴黎，為了民主」。

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