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巴西超市警衛打死黑人 全國示威、闖家樂福縱火

編譯中心／綜合21日電
示威者20日在聖保羅市一間家樂福超市推倒貨物並縱火，超市職員趕忙持滅火筒救火。（Getty Images）
示威者20日在聖保羅市一間家樂福超市推倒貨物並縱火，超市職員趕忙持滅火筒救火。（Getty Images）

11月20日是巴西「黑人意識日」，但19日晚發生一名黑人男子在超市被兩名白人警衛毆打致死，引起民眾在全國多個城市的家樂福超市前示威抗議，並闖入店內搗亂。總統波索納洛對此事保持沉默，輿論批評政府試圖淡化種族問題。

受害者曾喊「無法呼吸」

根據事發的南大河州武裝警察部門表示，受害者是40歲的焊接工人福瑞塔斯，昨晚與妻子前往家樂福超市購物，與超市員工起爭執後，被兩名警衛帶到超市外，福瑞塔斯揍了一名警衛一拳後，遭兩名警衛圍毆至不省人事。

急救人員隨後趕到，但福瑞塔斯仍死亡，目前還不清楚死因，但法醫初步分析可能是窒息。目擊事發經過的福瑞塔斯朋友說，遭到警衛毆打時，福瑞塔斯曾大叫無法呼吸。

警方以一級謀殺罪逮捕調查這兩名警衛。兩人都受雇於Vector保安公司，保安公司聲明向受害者家屬致歉，並展開內部調查。家樂福巴西總部則終止與Vector的契約。

警射催淚彈驅散人群

福瑞塔斯被打死的消息，觸發巴西多個城市20日展開示威。在最大城市聖保羅，約1000名示威者遊行到一間家樂福，高舉寫有「家樂福的手沾滿黑人血」等標語，更有示威者丟石塊砸破櫥窗，闖入超市內縱火。在事發城市快樂港，示威者拉起「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）布條遊行，呼籲抵制家樂福，並有人打破超市玻璃、破壞超市送貨車，逼得警方用催淚彈驅散人群。在里約熱內盧和首都巴西利亞也有大批民眾到家樂福抗議。

20日是巴西「黑人覺醒日」，聖保羅市有示威者仿照美國「黑人的命也是命」抗議口號，...
20日是巴西「黑人覺醒日」，聖保羅市有示威者仿照美國「黑人的命也是命」抗議口號，帶著寫上「我不能呼吸」的布條遊行。（Getty Images）

巴西總統波索納洛對這事件保持沉默，副總統莫勞雖表示「這一切太不幸了」，但否認巴西有種族主義問題。事實上，巴西公共安全論壇今年8月公布「2020年暴力地圖」報告顯示，黑人謀殺案在10年內增加11.5%，而非黑人在同一時期下降12.9%。

報告還顯示，2018年黑人占所有凶殺案受害者的75.7%。巴西人口約2億1000萬，白人約占47.7%，混血人口43%，黑人約7.6%。

根據巴西新聞網站G1報導，巴西許多城市經常發生在超市攻擊黑人或種族歧視事件。本月初，31歲的園丁席瓦在里約熱內盧一家超市遭一名警衛指控偷肉，被打一巴掌後，席瓦控告警衛種族歧視。

今年6月，一名23歲黑人女孩在聖保羅州內陸城市阿拉薩圖巴警局報案，稱她被一家超市的警衛跟蹤，然後遭超市經理勒頸。

黑人的命也是命 種族歧視 遊行

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