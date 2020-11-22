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殘忍畫面曝光！澳軍濫殺阿富汗平民 國防部長罵：噁心

編譯中心／綜合21日電

澳洲國防部19日公布調查報告，揭露澳洲空降特勤團（SAS）與突擊隊士兵非法虐殺39名阿富汗平民，整起事件被稱為「澳洲軍隊史上最可恥的篇章」。此外，媒體進一步流出殘忍的屠殺畫面，影片中一名手無寸鐵的百姓驚恐地蜷縮在地，軍人仍冷血舉槍射殺。

來源：YouTube

ETtoday引述「太陽報」報導，曝光影片中可見，一名蜷縮在田野間、手無寸鐵的阿富汗男性平民，儘管已向軍人投降並露出恐懼之意，仍遭特種部隊軍人連開三槍喪命。另一段畫面顯示，士兵用突擊步槍瞄準在幾公尺距離外的村民，過程還伴隨著「想讓我放過這蠢貨嗎」等言語上的侮辱及威嚇。

澳洲國防軍司令康貝爾日前公布報告時，向國際道歉。他表示，非法虐殺始於2009年，部份特種部隊鼓吹扭曲的內部文化，包括強迫新入士兵虐殺囚犯或平民作為「殺人初體驗」，甚至進行「屍體數量競賽」。

據報導，人權觀察組織的高斯曼（Patricia Gossman）譴責，這是病態文化的一部份，把生活在衝突地區的阿富汗人都當作罪犯，甚至根本不把他們當作人來看待。對此，澳洲國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）也表示，約在兩周前接收報告後，感到身體不適，對這「噁心的」一幕感到十分震驚與羞愧。

澳洲 國防部 YouTube

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