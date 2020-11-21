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聯合國：衣索比亞內戰2周 230萬兒童限困境待援

編譯中心／綜合20日電
衣索比亞泰格瑞省爆發的內戰衝突，已造成約230萬名兒童急需協助，圖為逃往蘇丹東部的衣索比亞難民。（Getty Images）
衣索比亞泰格瑞省爆發的內戰衝突，已造成約230萬名兒童急需協助，圖為逃往蘇丹東部的衣索比亞難民。（Getty Images）

聯合國兒童基金會（UNICEF）今天表示，衣索比亞泰格瑞省（Tigray）爆發的內戰衝突持續2周，已造成約230萬名兒童急需協助，另有成千上萬在難民營的兒童處境也危險。

中央社引述法新社報導，衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）4日開始對泰格瑞省政府發動軍事行動，導致聯邦政府和泰格瑞省執政黨「泰格瑞人民解放陣線」（TPLF）間長期爭鬥急遽惡化。泰格瑞省隨後陷入浴血戰火，已有數百人喪生，成千上萬人逃到北方鄰國蘇丹。

聯合國兒童基金會執行主任佛爾（Henrietta Fore ）指出：「由於要進入泰格瑞省的管道有限，加上當地通訊持續中斷，導致我們無法接觸到估計有230萬名需要人道援助的兒童。」他還估計，「在難民營和聯合國難民署註冊中心避難的人當中，約有1萬2000名兒童處境危險，他們有些人沒有父母或親人陪伴。」

許多在蘇丹境內搭建的臨時帳棚已人滿為患，難民們必須和不衛生的環境及食物和用水缺乏等情況搏鬥。聯合國兒童基金會表示，他們已試圖對住在難民營中「極度糟糕」環境的兒童提供緊急協助和維生支援。

另一方面，衣索比亞政府軍19日指控現任世衛組織（WHO）秘書長、也是泰格瑞省人的譚德塞正忙著為叛軍尋求外援、購買武器與外交支持。不過軍方目前未出示任何有力證據。

譚德塞則立即在推特嚴厲否認，同時呼籲衣索比亞政府應為國家和平、人民安全以及為有需要的人提供醫療服務與人道關懷而努力。他說：「有報導指稱我在這種情況下選邊站。這並非事實。我希望表達的是我只選擇站在和平的一邊。」

衣索比亞政府軍19日挺進叛軍所在泰格瑞省的首府馬凱勒（Makelle）時，叛軍也趁機於凌晨以火箭攻擊鄰省阿姆哈瑞省（Amhara）首府巴席爾達（Bahir Dar），慶幸目前尚無傷亡。

聯合國 譚德塞 世衛

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