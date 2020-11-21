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南韓性侵犯趙斗淳將出獄 受害者家屬被迫搬家

中央社／首爾20日電

韓國12年前性侵女童至重傷而入獄的性侵犯趙斗淳12月中將刑滿出獄返家，引起當地居民恐慌，當年的受害者一家也被迫搬家。國會雖推動修法加強管制，仍無法弭平爭議。

趙斗淳2008年將一名女童綁架到教會廁所性侵虐打，造成受害女童多處重傷及永久性的臟器損壞，至今都必須使用尿袋。但趙斗淳堅稱自己當時酒醉，法官判定趙斗淳精神不穩定，判處12年有期徒刑，他將在今年12 月13日出獄。

趙斗淳因這起案件入獄之前，就曾犯下性侵及傷害致死罪等17項前科，但都因酒醉為由獲得輕判。

現年68歲的趙斗淳規劃在出獄後返回京畿道安山市與妻子同住，消息一出便引發當地居民恐慌。當年受害女童的父親也表示願意出錢，請趙斗淳搬家，但未能改變趙斗淳回到安山的決定，最終反而是受害者一家不得不搬離故鄉。

趙斗淳出獄後必須穿戴7年電子腳鐐，5年內的行蹤都會被公開。

韓國國會19日也通過修法，強化對出獄後必須穿戴電子腳鐐者的管制措施。安山市政府也規劃在明年上半年前加裝一倍數量的監視器，但仍無法讓當地民眾安心。

根據中央日報報導，警方表示，趙斗淳在獄中12年期間從未接受職業訓練，雖然已申請參加法務部針對出獄者開設的輔導就業計畫，但因年齡較大，加上社會觀感不佳，找到工作的可能性低，若受到社會排斥，也可能刺激趙斗淳再次犯案。

京畿大學犯罪心理學系教授孔正植利用大數據分析，計算出趙斗淳再次犯案的可能性達76.4%。研究指出，從趙斗淳決定回到過去居住的安山市定居，可以看出他對受害者的同理心不足，加上出獄後可能受到社會支持少，他又有飲酒習慣、無法控制憤怒情緒等問題，都有潛在危險因子。

國會議員們紛紛就趙斗淳的案例提出各項法案，包括要求犯下重大殺人、性侵罪行者，在出獄後1到10年內必須在指定收容所隔離；對未成年者犯下重大罪行者，出獄後仍受行動範圍限制；公開趙斗淳住家地址等個人資料；對兒童性犯罪者可處終身刑責等10多項法案。

不過，基於刑法不溯及既往原則，這些法案即使經由國會通過，也難適用於趙斗淳身上。

韓國以趙斗淳出獄為鑑，固然是重新思考相關法律規定的契機，但在趙斗淳入獄的12年間，即使受害者家屬不斷奔走努力，法治環境仍未臻完善，也值得社會共同審視。

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