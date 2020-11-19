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泰民間版修憲草案遭否決 示威衝突升溫 6人中彈

編譯中心／綜合18日電
泰國反政府示威人士18日遊行至皇家警察總部，並對警察總部大門標誌潑漆，表達17日被警察鎮壓的不滿。(歐新社)
泰國反政府示威人士18日遊行至皇家警察總部，並對警察總部大門標誌潑漆，表達17日被警察鎮壓的不滿。(歐新社)

泰國國會辯論憲法修正草案，民間版修憲草案18日遭到泰國國會否決，激怒了反政府示威者，再度集結在皇家警察總部前抗議，並譴責警方17日動用水砲和催淚彈鎮壓群眾，憤而向警察總部大門標誌潑漆，以及在馬路上塗鴉表達不滿。18日晚發生激烈衝突，造成至少55人受傷，其中6人遭槍擊；一名保皇派人士被警方從身上搜出一把手槍和10顆子彈。

泰國自7月以來全國掀起一片學運浪潮，抗議團體訴求總理帕拉育(Prayut Chan-o-cha)下台、修憲以及王室改革。

國會17日和18日辯論修憲草案內容，以多個主要學生團體組成的「人民」(People)17日號召支持者集結國會外，施壓國會通過民間版的修憲草案內容。

抗議人士17日遭到警方使用水柱驅離，警方並在空氣中大量噴灑催淚瓦斯，抗議人士接著和挺王室的黃衫軍互丟石塊和叫囂，甚至傳出槍響，是這波抗議潮至今狀況最慘烈的一天。

根據愛侶灣緊急醫療中心(Erawan Emergency Medical Centre)初步統計，17日有55人送醫，多數人是受到催淚瓦斯影響，有6人遭槍擊。

但抗議人士無懼情勢升溫，繼續號召支持者18日集結在曼谷鬧區市中心的叻巴頌路口(Ratchaprasong Intersection)，宣稱一定要讓王室回歸憲法下管轄。

抗議人士集結後，遊行前往附近的皇家警察總部(Thai Royal Police Headquarters)，對警察總部大門的標誌潑漆、對著警察總部噴水槍以及投擲顏料，部分抗議人士則在警察總部前的大馬路塗鴉，表達對警察鎮暴行動的不滿。

警方為了避免抗議人士衝入警察總部，部署大陣仗警力和水砲車嚴陣以待，不過抗議人士只是在警察總部外對警察叫囂，抗議團體自組的糾察隊也不斷叫群眾冷靜。

抗議團體18日晚間8時30分左右宣布散會，並表示下次大規模集會將於25日前往皇家財產局，並從當天起連續抗議7天，地點會另行宣布。

泰國示威至今已一個多月，然而隨著帕拉育動員黃衫軍與保皇黨的歸隊，爭議的國會修憲程...
泰國示威至今已一個多月，然而隨著帕拉育動員黃衫軍與保皇黨的歸隊，爭議的國會修憲程序卻又重新回歸帕拉育擴權意志的路線。圖為17日的示威者，頭盔上貼著要求帕拉育下台的貼紙。 (歐新社)
警方以催淚瓦斯、震撼彈、高壓水砲車強力鎮壓。本次衝突，一共造成41人受傷，5人中...
警方以催淚瓦斯、震撼彈、高壓水砲車強力鎮壓。本次衝突，一共造成41人受傷，5人中槍。(美聯社)

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