文在寅傳將第4度特赦 韓媒：李明博有機會 朴槿惠無望

南韓總統文在寅上台以來已發布3次特赦令。（歐新社）

韓聯社18日援引南韓 法律界消息報導，南韓正考慮實施總統文在寅 上任以來的第四次特赦。目前南韓執政黨和在野黨均已有自己屬意的特赦人選，分別是76歲的前總理韓明淑和78歲的前總統李明博。至於69歲的前總統朴槿惠，由於法院最終判決尚未確定，根據南韓法律尚不屬於被特赦的對象。

另據韓媒Money Today報導，法務部日前已要求各地監獄 、看守所編制並報告特赦對象名單，但目前時間與對象尚未決定。自上台以來，文在寅已發布3次特赦令，共赦免1萬5996人。

韓明淑是南韓首位女總理，因涉嫌受賄被判刑2年，目前服刑結束；李明博則因涉嫌貪污受賄，在今年10月終審宣判中遭判刑17年，目前正在監獄服刑。

文在寅迄今共行使3次赦免權。就任第一年的2017年赦免6444人，2019年2月赦免4378人。2019年12月又有5174名刑事犯、因良知自由拒服兵役或選舉犯罪人被特赦、減刑或復權。

南韓憲法規定，總統擁有赦免權。1980年至今，南韓歷屆總統共計進行了48次特赦，每屆政府平均特赦次數為8次。

其中被赦免的對象，包括前總統全斗煥和盧泰愚。特赦時間點一般選在國家重要紀念日或節假日。