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金正男遭暗殺後 傳兒子被CIA帶走下落不明

編譯中心／綜合18日電
金韓松在父親金正男遇害後露面報平安。（YouTube截圖）
金韓松在父親金正男遇害後露面報平安。（YouTube截圖）

北韓最高領導人金正恩同父異母的胞兄金正男2017年2月在馬來西亞遇害後，美籍韓裔作家金淑姬（Suki Kim）近日曝光其長子金韓松（Kim Han-Sol）逃亡過程，表示金韓松在反北團體「自由朝鮮」(Free Joseon)幫助下，曾從澳門逃到台灣，並由美國中央情報局（CIA）帶走，但不確定帶往荷蘭或其他國家。

南韓國際廣播電台18日報導指出，金淑姬在美國周刊「紐約客」（The New Yorker）發表文章，指出從救助金韓松的反北團體「自由朝鮮」代表洪昌(Adrian Hong Chang)得到了上述情報。

影片來源：Free Joseon YouTube

據金淑姬介紹，金正男在馬來西亞吉隆坡機場遇害後的第二天2017年2月14日，洪昌接到金韓松的電話，金韓松在通話中請求協助其外逃。洪昌便派曾在美國陸戰隊服役的自由朝鮮成員克里斯多夫‧安（Christopher Ahn）到台灣機場，與金韓松和他的母親及妹妹會面。

一度遭禁止登機

2月15日上午，克里斯多夫和金韓松、金韓松的妹妹、金正男的夫人在台灣台北機場碰面。洪昌對金韓松一家人說，有一個國家決定接受他們，並讓他們先前往荷蘭阿姆斯特丹。但金韓松一家在出境時一度遭航空公司禁止登機，克里斯多夫於是陪同他們回到候機室。

數小時後，一位名叫魏斯（Wes）的韓裔美籍人士和一名較年長的白人男子上前，自稱是美國中央情報局幹員，並要求與金韓松對話。

隔天上午，台灣機場人員前來協助克里斯多夫幫金韓松等人購買前往阿姆斯特丹的新機票。此時魏斯告訴克里斯多夫，他會陪伴金韓松一家搭乘飛機。在他們分道揚鑣前，克里斯多夫用手機拍下金韓松向他和洪昌道謝的影片，並留下雙方自拍合照，以證明自由朝鮮並未綁架金韓松。

但當自由朝鮮的人員和一名荷蘭人權律師在阿姆斯特丹機場接機時，卻一直見不到金韓松和家人出關。洪昌對金淑姬表示，當時金韓松打電話告訴他，他曾試圖出關，卻被帶往一家機場飯店。

當金韓松再度表明想在荷蘭尋求庇護後，洪昌便請自由朝鮮的人員和人權律師到機場飯店大廳和金韓松會合，但他卻從未現身。

金正男身亡後三周，金韓松於3月8日出現在YouTube上發布的一部短片，表示他的家人安全，並感謝「千里馬民防」、荷蘭政府、美國、中國和另一個匿名國家協助。千里馬民防是自由朝鮮前身。

北韓最高領導人金正恩同父異母的胞兄金正男2017年2月13日在馬來西亞吉隆坡機場...
北韓最高領導人金正恩同父異母的胞兄金正男2017年2月13日在馬來西亞吉隆坡機場遇害。(翻攝自新海峽時報)

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