11.8億美元！二戰以來德國最大宗珠寶失竊案 3犯嫌落網

位於德國 德勒斯登（Dresden）的綠穹珍寶館（The Green Vault Museum），一年前發生規模堪稱第二次世界大戰以來最大、損失金額達10億歐元（約11.8億美元 ）的竊案，經過一年來追查，德國警方今天逮捕3名犯嫌。

警方表示，員警們主要是在首都柏林市南部勞庫林區（Neukoelln）拂曉突襲18棟公寓、車庫與車輛，並搜索珠寶的下落及其他包括數位資料、衣服與工具等證據，總共動員1638名員警投入可能會造成市區交通整天嚴重癱瘓的緝捕行動。

警方說，3名德國籍涉嫌竊盜與縱火的犯嫌被捕，而稍後上午3嫌將首度出庭，並說逮捕行動是在德國境內多個不同區域展開，但沒有透露細節。

去年11月犯嫌闖入位於德勒斯登的綠穹珍寶館，並竊取至少3套18世紀初的珠寶，包括鑽石與紅寶石。

監視器畫面顯示，當時有2嫌在11月25日凌晨從鐵窗闖入博物館 內，警鈴大作5分鐘後警員抵達現場，但竊賊早已逃之夭夭。

根據媒體事後沒有引述消息來源的報導，被竊的珠寶價值高達10億歐元，據說竊案發生前，博物館附近的配電箱曾起火，整個地區的電力供應中斷。

綠穹珍寶館是歐洲歷史最悠久博物館之一，這裡收藏了大約4000件象牙、金銀與珠寶打造的珍奇物件。綠穹珍寶館是德勒斯登國家藝術收藏館（Dresden State Art Collections）旗下12個分館之一。