泰示威者包圍國會「監督修憲」 警方水砲鎮壓至少41傷

以充氣的「黃色小鴨」當盾牌，抵擋警方水砲。 （路透）

泰國 示威潮持續數月，國會17日起辯論憲法修正草案，但反對派擔心由軍政府掌控的國會將無視民間意見，17日集結國會外監督，遭警方數度以強力水柱驅離 、噴灑催淚瓦斯。部分抗議者衝破封鎖線後和保皇派起衝突，互丟石塊和空水瓶，氣氛緊張。

泰國警方至少動用4次水砲對付示威者。（路透）

5人受槍傷 警方否認開槍

數百位示威者17日包圍國會，警方則以拒馬阻擋，並大陣仗派出水砲車鎮壓。曼谷郵報報導，警方在第一、二波的水砲使用清水，隨後在第三、四波水砲加上催淚物，不少抗議者被噴到淚水直流。這是10月14日抗議升級以來，警方第三次使用水柱。

部分戴上頭盔與防毒面具的示威者以充氣的「黃色小鴨」當盾牌，並用彩色煙霧彈和漆彈還擊警方，現場一片混亂。路透報導，曼谷Erawan急診中心表示至少41人受傷，其中5人受槍傷、12人吸入催淚氣體不適，是自7月學生示威以來受傷人數最多一次。警方否認曾發射實彈及橡膠子彈。

雙方對峙到約下午5時，封鎖區其中一端的水砲車和鎮暴警察 突然撤離，抗議者拆掉拒馬衝進封鎖區，卻遇上保皇派人士，雙方又爆發衝突，互丟空水瓶和石塊並叫囂，中間甚至傳出爆炸聲，緊張氣氛持續近1小才和緩。

除國會外，數千名示威者在不同地點聚集，17日傍晚起人數不斷增加。國會外的示威者已決定18日凌晨徹夜守候，直到國會接受民間版本的修憲草案為止。

民間版本的泰國修憲草案衝破10萬人連署，遠超過可以送入國會辯論程序的5萬人門檻，寫下泰國憲政史上的新紀錄。國會今、明兩天將辯論六個由朝野政黨提出，以及1個由公民團體iLaw提出的修憲草案版本。

其中執政聯盟（軍政府）版本的修憲草案，同意成立修憲委員會，但委員會部分成員要由國會指定，且不可更動有關王室等條文。而民間團體和在野聯盟版本的修憲草案，主張修憲委員會成員皆由民選。