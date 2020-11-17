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摩爾多瓦變天!親歐盟候選人當選 成史上首位女總統

編譯中心／綜合16日電
親歐洲聯盟的摩爾多瓦總統當選人桑杜。（美聯社）
親歐洲聯盟的摩爾多瓦總統當選人桑杜。（美聯社）

俄羅斯莫斯科當局支持的摩爾多瓦現任總統多東（Igor Dodon），16日承認在總統大選第二輪投票中，敗給親歐盟的挑戰者桑杜（Maia Sandu），並要求支持者勿暴力行事。摩爾多瓦將迎來歷史上首位女總統。

中央社引述法新社報導，這個前蘇聯小國的選舉備受俄羅斯關注，因為在多個與克宮同盟的政府飽受政治動盪之際，俄國希望兩極對立的摩爾多瓦能繼續在其影響力之下。分析家認為桑杜勝選，對克里姆林宮構成一大打擊。

現年48歲、立場中間偏右的桑杜今天面對記者時，誓言會在外交政策上保持「真平衡」，「與羅馬尼亞、烏克蘭、歐洲各國、俄羅斯和美國等所有國家務實對話」。

2019年曾短暫擔任總理的桑杜表示：「我會為我國所有公民效力。」她並喊話多東的支持者：「你們沒輸。我會用實際行動贏得你們的信任。」

俄羅斯莫斯科當局支持的摩爾多瓦現任總統多東。（美聯社）
俄羅斯莫斯科當局支持的摩爾多瓦現任總統多東。（美聯社）

承諾會根除貪腐的桑杜在昨天第2輪決選中，拿下57.75%的選票；多東得票率為42.25%。本月稍早第一輪投票時，桑杜已出乎意料地贏過多東。

一些觀察家警告昨天決選後可能會發生抗議，但多東承認敗選並恭賀對手，要求支持者不要走上街頭。

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