我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1120萬例 死亡逾24.7萬例

澳洲總理將訪日 兩國簽抗中軍事協定

編譯陳韋廷／綜合16日電

澳洲總理莫里森將在17日訪問日本兩天，拜會日相菅義偉推動防務合作。這兩個美國在亞太地區的盟友將簽署一項歷史性軍事合作協定，對抗中國日益增強的區域影響力。

路透報導，防務專家預期，莫里森此行將與菅義偉簽署「相互准入協定」（RAA），建立雙方部隊互訪訓練與聯合演習的法律架構。這項歷經六年磋商、必須經由國會批准的協定，將是日本自1960年代簽署美日安保條約，允許美國在日本設置軍事基地駐軍和停泊戰艦、停放戰機以來，首次簽署類似的軍事合作協定。

美國總統當選人白登12日和菅義偉通話時曾表示，他的新政府將維持雙方密切的盟友關係。

日澳兩國亟於尋求強化雙方關係，兩國都擔憂北京在區域內的活動，如南海軍事化、在東海爭議島嶼附近海域演習，以及在南太平洋島國影響力日增。日本戰略研究論壇研究員紐夏說：「在美國不堪負荷的情況下，區域其他國家在軍事活動上扮演更積極角色會有助益。」

為了對抗中國，菅義偉上月在東京與美國、澳洲及印度外長舉行「四方安全對話」，之後又造訪越南與印尼，加強與東南亞盟友的關係。

中國堅稱在亞太地區的活動是基於和平意圖，並將四方安全對話形容為「迷你版北約」，目的是要遏制中國。

四方安全對話於2007年成立以來，日本一直跟澳洲加強防務合作，2013年同意分享軍事物資，2017年擴大至納入軍需品。

澳洲是區域內主要軍事強權之一，擁有可執行海外任務的艦載兩棲部隊。

美國 日本 澳洲

上一則

摩爾多瓦變天!親歐盟候選人當選 成史上首位女總統

下一則

東京奧運明年如期舉行 力拚開放現場觀戰

延伸閱讀

「金牌特務」喝的美國威士忌 一次推3款限量波本

「金牌特務」喝的美國威士忌 一次推3款限量波本
在阿聯酋接種中疫苗…澳洲空姐返國被疑「犯了錯」

在阿聯酋接種中疫苗…澳洲空姐返國被疑「犯了錯」
聯合號太空船一個座位9000萬美元 美國被俄國宰9年

聯合號太空船一個座位9000萬美元 美國被俄國宰9年
狗狗也想翹班？日本2歲警犬出勤時爆衝甩繩逃走

狗狗也想翹班？日本2歲警犬出勤時爆衝甩繩逃走

熱門新聞

英國首相強生暗藏對川普的祝賀。(取自推特@NaomiOhReally）

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

2020-11-10 19:44
巴西已中止一款中國製新冠疫苗的測試。（路透）

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

2020-11-09 21:57
凱特（右）苦候多年才等到威廉願意結婚，如今成為皇室人氣最高的夫妻。路透資料照片

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

2020-11-15 08:01
因被叫一聲「阿姨」，引發2女街頭互毆。圖／擷自YouTube

叫40歲女「阿姨」錯了嗎？19歲女當街遭狂賞巴掌扯頭髮

2020-11-11 06:42
威廉王子刻意隱瞞曾檢測新冠肺炎陽性的事實，近日才被公開。路透資料照片

威廉王子隱瞞得新冠肺炎 哈利與梅根氣炸！

2020-11-13 11:10
居禮夫人120年前的筆記本曝光，諾貝爾基金會卻表示仍有強烈的輻射線。(取自推特)

居禮夫人120年前筆記曝光！專家曝有輻射線：千年不散

2020-11-10 10:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普陣營突撤四州選舉訴訟

川普陣營突撤四州選舉訴訟
比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%

比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%
泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤

泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤
喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」
整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店