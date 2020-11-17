澳洲總理將訪日 兩國簽抗中軍事協定

澳洲 總理莫里森將在17日訪問日本 兩天，拜會日相菅義偉推動防務合作。這兩個美國 在亞太地區的盟友將簽署一項歷史性軍事合作協定，對抗中國日益增強的區域影響力。

路透報導，防務專家預期，莫里森此行將與菅義偉簽署「相互准入協定」（RAA），建立雙方部隊互訪訓練與聯合演習的法律架構。這項歷經六年磋商、必須經由國會批准的協定，將是日本自1960年代簽署美日安保條約，允許美國在日本設置軍事基地駐軍和停泊戰艦、停放戰機以來，首次簽署類似的軍事合作協定。

美國總統當選人白登12日和菅義偉通話時曾表示，他的新政府將維持雙方密切的盟友關係。

日澳兩國亟於尋求強化雙方關係，兩國都擔憂北京在區域內的活動，如南海軍事化、在東海爭議島嶼附近海域演習，以及在南太平洋島國影響力日增。日本戰略研究論壇研究員紐夏說：「在美國不堪負荷的情況下，區域其他國家在軍事活動上扮演更積極角色會有助益。」

為了對抗中國，菅義偉上月在東京與美國、澳洲及印度外長舉行「四方安全對話」，之後又造訪越南與印尼，加強與東南亞盟友的關係。

中國堅稱在亞太地區的活動是基於和平意圖，並將四方安全對話形容為「迷你版北約」，目的是要遏制中國。

四方安全對話於2007年成立以來，日本一直跟澳洲加強防務合作，2013年同意分享軍事物資，2017年擴大至納入軍需品。

澳洲是區域內主要軍事強權之一，擁有可執行海外任務的艦載兩棲部隊。