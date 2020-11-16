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割地換停火…亞美尼亞人撤離納卡前 含淚燒屋遷墳

編譯中心／綜合15日電
面對克爾巴賈爾區將落入亞塞拜然之手，部分亞美尼亞人撤離前含淚燒毁房屋。（路透）
面對克爾巴賈爾區將落入亞塞拜然之手，部分亞美尼亞人撤離前含淚燒毁房屋。（路透）

亞美尼亞15日起開始把納卡區移交給亞塞拜然，作為終結雙方6周來因這個爭議地區交戰的和平協議一環。由亞美尼亞分離主義者控制數十年的克爾巴賈爾區（Kalbajar district），居民開始大規模撤離，有些民眾離去前燒毀房屋，挖墳遷葬。

中央社引述法新社報導，克爾巴賈爾區的亞美尼亞裔居民在官方撤退日前數天，就開始動身離開，部分民眾出走前先挖墳遷葬，深怕祖墳遭亞塞拜然人褻瀆。查勒克塔爾附近山谷冒出濃煙，因為村民就算離去，也不願讓亞塞拜然人有好屋可住，因此動手燒屋。

不過，在1990年代戰爭以前，克爾巴賈爾居民幾乎清一色為亞塞拜然裔，如今被燒毀的房子，也多是當時亞塞拜然居民留下的。

教堂職員搬走已有多年歷史的畫像。（美聯社）
教堂職員搬走已有多年歷史的畫像。（美聯社）

在近6周戰爭中失去2317名士兵，數千人流離失所的亞美尼亞，總理帕辛揚迫於情勢，稍早與亞塞拜然在俄羅斯、法國和美國斡旋下，同意停火。根據和平協議，亞美尼亞須在20日前歸還克爾巴賈爾和艾格丹區，並於12月1日前歸還拉欽區。自1990年代戰爭以來，這幾處均由亞美尼亞所控制。

與亞塞拜然簽訂和平協議後，亞美尼亞一周以來抗議不斷，示威群眾和反對派齊聲要求總理帕辛揚下台。亞美尼亞國家安全局表示，最少有三名前任官員因企圖刺殺總理、奪取政權而被捕，包括國安局前局長瓦內強。

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