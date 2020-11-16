衣索比亞內戰擴散 砲擊鄰國厄利垂亞

從11月初以來，衣索比亞的衝突已經迫使超過2萬人離家家園，越過邊界逃往鄰國蘇丹。（路透）

衣索比亞泰格瑞地區衝突蔓延到鄰國厄利垂亞。衣索比亞外交人士表示，多枚火箭14日擊中厄利垂亞首都，落在阿斯馬拉（Asmara）機場 附近。泰格瑞人民解放陣線（TPLF）15日承認發射火箭，並指控衣索比亞政府與厄利垂亞聯手攻擊泰格瑞地區。

路透報導，14日晚最少有3枚火箭從衣索比亞發射到厄利垂亞首都阿斯馬拉，至少兩枚擊中機場。TPLF主席德布雷齊翁承認攻擊，表示政府軍隊使用厄國機場，因此「合理攻擊」；他並聲稱過去幾天有「16個師」的厄國部隊進入衣索比亞，指控衣國政府夥同外國勢力攻擊泰格瑞地區。但衣索比亞政府否認。

衣索比亞內戰地理位置圖

衣索比亞政府和TPLF長年宿怨急遽升高，總理阿比早前宣布，已下令在泰格瑞地區進行軍事行動；衝突已造成數百人喪命，至少2萬人逃往鄰國蘇丹。金融時報報導，一名泰格瑞族社運人士表示，擔心衣索比亞會步上南斯拉夫後塵，在1990年代按種族解體。

衣索比亞與厄利垂亞在1990年代末曾因領土等爭議開戰，阿比於2018年上任後，兩國簽訂和平協議，阿比因而獲得諾貝爾 和平獎。不過，泰格瑞地區領導階層在1998道2000年在兩國邊界主導衝突，厄利垂亞總統阿夫瓦基政府仍對泰格瑞地區抱持敵意。