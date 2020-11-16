趕在白登上任前 以色列趕工擴建殖民區

以色列 土地管理局15日宣布，將擴建東耶路撒冷的猶太殖民區。有監察組織批評此舉違反國際共識，指以國希望趁美國總統川普 卸任前完成工程招標，對總統當選人白登 上台後的美以兩國關係，將是一大考驗。

美聯社報導，以國當局在官網公布開始接受投標，將在東耶路撒冷基法哈瑪托斯殖民區，興建超過1200間新房屋。監察團體Peace Now表示，工程完成後，約旦河西岸南部和巴勒斯坦城鎮伯利恒通往東耶路撒冷的通道將被切斷，以巴更難達到和平。

川普任內與以色列關係密切，除了承認耶路撒冷為以色列首都外，亦對以國擴建殖民區「睜隻眼閉隻眼」。白登上台後，預計將對以國採取較強硬態度。Peace Now發言人里夫斯指出，招標程序將在白登明年1月就職前數天完成，工程則在接著的數月內展開，指以國趁川普卸任前造成「既定事實」，即使白登上台也難以扭轉。

此外，美國國務卿龐培歐14日抵達法國首都巴黎，展開歐洲及中東七國訪問之旅。除了法國，龐培歐會到土耳其、喬治亞、以色列、阿拉伯聯合大公國、卡達及沙烏地阿拉伯訪問，其中他訪問以色列時，有意視察西岸殖民區西岸的普薩戈特酒廠（Psagot Winery）和戈蘭高原，成為首名訪問以色列爭議性屯墾區的國務卿，但遭巴勒斯坦方面批評，形容為殖民地區合法化樹立危險的先例。