秘魯20年來最大示威！民眾連日上街挺涉貪前總統

秘魯總統畢斯卡拉被國會彈劾下台，引發秘魯20年來最大規模的示威。（歐新社）

秘魯法官13日禁止遭罷黜的總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）離境，畢斯卡拉因涉貪腐，幾天前遭國會免職。畢斯卡拉雖接受彈劾 下台，但堅持否認收賄，支持者則懷疑他是遭到「政變」，爆發秘魯20年來最大規模的示威，抗議民眾連續數晚走上街頭，並與警方爆發衝突。

中央社引述法新社報導，數以千計的民眾12日晚間走上首都利馬（Lima）和全國各地城市街頭，抗議畢斯卡拉因涉貪遭彈劾一事。當晚有示威者向警察 丟石頭，並破壞商店和提款機，甚至有人試圖闖進國會；警方則施放催淚彈和橡膠子彈驅離抗議者。衝突造成包括警員在內27人受傷，另有18人被捕。

利馬民眾抗議總統畢斯卡拉被罷免，與警方發衝衝突。（Getty Images）

57歲的畢斯卡拉遭控在擔任地方首長期間，向開發商收受逾60萬美元 回扣，9日遭到彈劾，總統職務由國會議長梅禮諾（Manuel Merino）接下，成為秘魯4年內的第3位總統。

法官阿爾瓦雷茲（Maria Alvarez）13日表示，應負責調查畢斯卡拉涉貪指控的公共檢察官辦公室要求，對畢斯卡拉祭出為期18個月的限制出境禁令。

畢斯卡拉則向記者保證「我們已說過我們會留下來」，再度駁斥外界對他的指控，並質疑自己遭到去職的合法性。他說：「我們擁有能為我們撐腰的真相與支持。」

畢斯卡拉表示，當局應該允許抗議活動，並呼籲民眾和平表達訴求。他說：「我們也呼籲全國警方尊重示威民眾。」