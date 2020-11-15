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紐時：凱達二號人物遭以色列特工擊斃 伊朗斥：捏造消息

編譯中心／綜合14日電
圖為美國聯邦調查局（FBI）頭號通緝犯網頁上的阿布杜拉相片。（歐新社）
圖為美國聯邦調查局（FBI）頭號通緝犯網頁上的阿布杜拉相片。（歐新社）

紐約時報報導，極端組織凱達（Al-Qaeda）二把手阿布杜拉，在伊朗首都德黑蘭遭到以色列特工秘密殺害。伊朗則駁斥報導是基於「虛構訊息」，並否認國內有任何凱達成員存在。阿卜杜拉涉嫌策畫1998年美國駐非洲兩間大使館炸彈襲擊案。

紐時引述官員說法報導，以色列特工依美國指示，在今年8月7日、也是美駐非大使館遇襲周年紀念日，在德黑蘭擊斃阿布杜拉。當時他和女兒當時在車內一起被殺，他的女兒是前凱達領袖賓拉丹（Osama bin Laden）之子韓薩（Hamza bin Laden）的遺孀。

出生於埃及的阿布杜拉平常使用的假名是馬士禮，曾是賓拉丹三位核心助手之一，並被控策畫1998年炸彈襲擊肯亞奈洛比和坦尚尼亞三蘭港的美國大使館，造成224人死亡、數百人受傷。

阿布杜拉也被視為凱達現任首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahri）的可能繼任者，他身亡的消息隱瞞到昨天才傳出。不過，凱達組織迄未宣布阿布杜拉的死訊。另據路透報導，一名匿名美國官員受訪時，不願證實紐時報導中任何細節，也不說明美國是否參與其中。白宮國家安全會議則尚未置評。目前還不清楚美國在這場擊殺案中扮演什麼角色。

伊朗：報導是「好萊塢劇本」

對於紐時報導，伊朗外交部發言人哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）發表聲明駁斥，指稱該國境內沒有凱達組織的恐怖分子，反控美、以捏造消息，企圖將伊朗「和這類（恐怖）團體綁在一起」。

他指控，凱達是美國及「其該區域盟邦」以「錯誤政策」創造出的產物。他建議，美國媒體「不應掉入美國及猶太復國主義官員設下的好萊塢劇本陷阱」。

他指控，美國總統川普政府奉行「恐伊朗（Iranophobic）」的政治理念，作為對德黑蘭當局進行「全面經濟、情報及心理戰」的一部分。他還說：「華府文宣故意以謊言對付伊朗，媒體不應作為華府文宣的大聲公。」

美國 伊朗 大使館

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