泰國抗議再起 白布蓋民主紀念碑「反政府」

泰國反政府民眾14日晚把畫有改革訴求的白色帆布包裹民主紀念碑，呼籲政府改革。（路透）

泰國 多個反政府示威團體14日再度聚集在民主紀念碑，呼籲總理帕拉育下台以及教育 改革。同日泰王瓦吉拉隆功和王后蘇堤達在附近出席地鐵站揭幕儀式，王室車隊在傍晚經過抗議人士聚集路段，抗議人士背對王室車隊並高舉象徵反獨裁的手勢。

今天共有3個團體在民主紀念碑大會師，分別為壞學生運動（Bad Students）、解放女性（Free Women）和暴民盛宴（Mob Fest），除高喊總理帕拉育下台外，他們也在現場高喊教育改革以及解放女性等議題。

由於泰王瓦吉拉隆功和王后蘇堤達今天傍晚在老城區參加捷運新站的開幕儀式，泰國警方出動上千人封鎖雙向道路的其中一向做為抗議場地，用欄杆圍住抗議人群。

王室車隊在下午5時30分左右經過民主紀念碑，在分隔島另外一頭的抗議民眾背對王室車隊，並同時高舉象徵反獨裁的三根手指頭手勢。

這是這波學運潮爆發以來，王室車隊第二次行經抗議人群。第一次是10月14日下午抗議者從民主紀念碑遊行 至總理府，載著蘇堤達及王子提幫功的王室車隊傍晚無預警經過抗議者遊行的路線，抗議民眾集結在車隊周邊高舉象徵反獨裁的3指手勢，還有人高喊：「我們的稅金呢？」

抗議人士在晚間將一塊寫滿人民對政府不滿的白色布條，蓋住民主紀念碑中間圓柱形的砲塔，象徵抗議者追求民主自由的決心。