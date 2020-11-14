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衣索比亞內戰爆屠殺數百平民 1.4萬人出逃蘇丹求庇護

編譯中心／綜合13日電
衣索比亞內戰，已導致超過1.4萬名民眾，從衝突地區逃到鄰國蘇丹。（Getty Images）
衣索比亞內戰，已導致超過1.4萬名民眾，從衝突地區逃到鄰國蘇丹。（Getty Images）

衣索比亞北部提格雷地區軍事衝突持續，據國際特赦組織報告，該區發生針對平民的大規模屠殺；聯合國難民署也公布，衝突已導致超過1.4萬名民眾逃往鄰國蘇丹，當中一半以上是兒童。

中央社引述法新社報導，泰格瑞人民解放陣線（TPLF）和2019年諾貝爾和平獎得主、衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）政府間的衝突已達一周，這也是第一起平民大規模遇害的通報。

特赦組織的報告說：「有大量平民11月9日晚間，在衣索比亞泰格瑞地區西南方的梅卡德拉鎮被刺死或砍死，死者恐達數百人。」目擊者表示，攻擊是由TPLF結盟的部隊所發動，時間點約為他們遭衣索比亞軍方所敗後；但國際特赦組織表示暫時還無法確認何方需為大屠殺負責。

衣索比亞政府軍出兵進剿泰格瑞人民解放陣線部隊期間，傳出當地數百平民遭屠殺。 （路...
衣索比亞政府軍出兵進剿泰格瑞人民解放陣線部隊期間，傳出當地數百平民遭屠殺。 （路透資料照片）

聯合國難民署也公布報告，一天之內有超過4000位衣索比亞人逃往蘇丹尋求庇護，自11月以來已超過1.4萬人出逃。聯合國人權事務高級專員巴切萊特13日呼籲，衣索比亞應就戰爭罪行進行全面調查。

在阿比2018年上台前，TPLF主宰衣索比亞政壇近30年。阿比以政府軍軍營遭TPLF攻擊為由，4日下令軍方對泰格瑞地區展開軍事行動，但TPLF否認襲擊，有報導指軍方採取空襲等行動，殺死550名武裝人員。政府已在泰格瑞地區實施緊急狀態

聯合國 諾貝爾 緊急狀態

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