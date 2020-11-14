我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院共和黨警告白登 若找華倫、桑德斯入閣恐引發鬥爭

歐巴馬：川普至今仍否認敗選 將威脅美國民主

龐培歐訪伊斯坦堡談宗教自由 土耳其酸：先照照鏡子

編譯中心／綜合13日電
計畫訪問土耳其的美國國務卿龐培歐未安排首都安卡拉行程。（美聯社）
計畫訪問土耳其的美國國務卿龐培歐未安排首都安卡拉行程。（美聯社）

計畫訪問土耳其的美國國務卿龐培歐未安排首都安卡拉行程，卻預定在伊斯坦堡會見東正教徒名義領袖的君士坦丁堡牧首巴爾多祿茂一世「探討宗教自由」，引發土耳其不滿。

龐培歐13至23日將依序走訪法國、土耳其、喬治亞、以色列、卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯。他16、17日訪伊斯坦堡，卻沒有會見土耳其官員的行程。

獨立新聞媒體「中東之眼」報導，龐培歐屆時沒有到訪安卡拉拓展雙邊關係的行程，反而要在伊斯坦堡會見巴爾多祿茂一世。土耳其總統厄多安7月間將伊斯坦堡的世界遺產「聖索菲亞」，定位從博物館改為清真寺時，龐培歐曾公開批評。外界認為龐培歐會見巴爾多祿茂一世的安排與此有關。

安卡拉對此也頗有微詞。土耳其外交部在聲明中指出：「美國該先看看鏡子裡的自己，對諸如種族主義、伊斯蘭恐懼症和仇恨犯罪等境內違反人權情事展現必要敏感，這樣將會更合適。」

為阻止土耳其在敘利亞北部打擊庫德族的軍事攻勢，龐培歐去年曾經隨同美國副總統潘斯緊急到訪安卡拉。除此之外，任內曾多次到訪中東的龐培歐別無其他在安卡拉的雙邊外交行程。

相反地，他任內曾經兩度走訪同為北約（NATO）盟國的土耳其夙敵希臘，宣布深化華府與雅典的關係，包括於希、土在東地中海緊張升溫之際進行軍事部署。

龐培歐 美國 博物館

上一則

颱風梵高釀嚴重水災 菲律賓42死20失蹤

下一則

日本真子公主婚期再延「心意沒變」 準婆婆曾爆醜聞惹議

延伸閱讀

龐培歐：台灣不是中國一部分 專家稱錯誤陳述、可忽略

龐培歐：台灣不是中國一部分 專家稱錯誤陳述、可忽略
評論／學藝不精 龐培歐被看破手腳的錯誤陳述

評論／學藝不精 龐培歐被看破手腳的錯誤陳述
龐培歐稱台不是中國一部分 美學者：錯誤陳述一中政策

龐培歐稱台不是中國一部分 美學者：錯誤陳述一中政策
龐培歐將訪伊斯坦堡探討宗教自由 土耳其不滿

龐培歐將訪伊斯坦堡探討宗教自由 土耳其不滿

熱門新聞

英國首相強生暗藏對川普的祝賀。(取自推特@NaomiOhReally）

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

2020-11-10 19:44
巴西已中止一款中國製新冠疫苗的測試。（路透）

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

2020-11-09 21:57
西拉米生下王子提幫功，一度母以子貴。（取自臉書）

只聞新人笑！泰國廢妃下場慘 剃髮為尼念經種菜

2020-11-07 03:45
因被叫一聲「阿姨」，引發2女街頭互毆。圖／擷自YouTube

叫40歲女「阿姨」錯了嗎？19歲女當街遭狂賞巴掌扯頭髮

2020-11-11 06:42
瓦吉拉隆功（左）和西拉米。（取材自臉書）

曾母以子貴、爆不雅影片 泰國廢妃今剃髮為尼

2020-11-08 02:25
印尼一名71歲老翁上個月娶18歲少女，但這段婚姻只維持22天就玩完。翻攝自tribunnews

78歲翁娶嫩妹羞喊「再生一個」 22天後離婚真相曝光

2020-11-03 13:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約
柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意

柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意
求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元
入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時
這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！

這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！