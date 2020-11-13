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「她連蒼蠅都不敢傷」 英雙面護士涉殺8嬰 想再奪10命

編譯中心／綜合12日電
萊特比曾抱著新生兒拍下募款照。（取材自臉書）
萊特比曾抱著新生兒拍下募款照。（取材自臉書）

英國柴郡（Cheshire）日前爆出恐怖護士殺嬰案。30歲萊特比（Lucy Letby）一直是同事、親友眼中和藹可親的護士，沒想到竟涉嫌殺害8名嬰兒，還企圖再殺10個孩子；惡行遭揭穿後，親友震驚表示「她連一隻蒼蠅都無法傷害」，不敢相信竟會殘忍殺嬰。

ETtoday引述英國每日郵報報導，萊特比一直以來在大家的眼中都是慈善、好相處、貼心的護士，從畢業開始就在兒童醫院的新生兒照護室工作，然而在2015年開始，她所任職的醫院連續多月出現「嬰兒死亡」案例。

據報導，該醫院突然出現嬰兒死亡的案例且逐月增多，醫院不得已還關閉3個新生兒照護室，但未料數字並沒有下降。

不久後，院內的醫護人員發現，死掉的新生兒中，大部分都是早產兒，且死於心臟衰竭，腿部也出現奇怪的斑點。爾後警方介入調查，發現案情不尋常，才發現竟是萊特比在照護過程中動了手腳。

消息傳開後，萊特比的親友不可置信，「她是相當善良的人，甚至連一隻蒼蠅都無法傷害」、「她是個可愛的人，這消息太令人震驚」。最令人感到諷刺的是，萊特比在醫院籌備新的兒科病房時，她還曾一手抱著新生兒拍下募款照，沒想到竟是奪命護士。

萊特比一向予人善良印象，親友都不敢相信她會殺害嬰兒。（取材自臉書）
萊特比一向予人善良印象，親友都不敢相信她會殺害嬰兒。（取材自臉書）

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