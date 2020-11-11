納卡區激戰6周…亞美尼亞簽停火協議丟土地 民眾怒闖國會

亞塞拜然民眾10日在首都巴庫慶祝奪回多處納卡地區土地。（Getty Images）

亞美尼亞、亞塞拜然與俄羅斯 9日達成協議，同意終結在納卡區長達6周、造成數百人喪生的激烈戰火。由於亞美尼亞答應讓出納卡地區已落入亞塞拜然部隊的重要戰略城鎮，民眾因此怒不可遏，甚至闖進國會抗議，亞塞拜然則一片歡騰，而俄羅斯已派遣近2000名士兵進入納卡區維和。

亞美尼亞總理帕辛揚9日深夜宣布，已經簽署「痛苦的」停火協議協議，「我已和俄羅斯及亞塞拜然總統就終結卡拉巴赫戰爭一事簽下聲明」。他表示，亞塞拜然軍隊幾乎攻下納卡區首府史提帕納科特，「經過深入分析軍事情況後，我才做了這個決定。」

半島電視台報導，帕辛揚聲明前數個小時，納卡區的亞美尼亞官員已證實，亞塞拜然部隊拿下第二大城巿舒沙。

亞塞拜然總統阿利耶夫則表示，帕辛揚除了簽下這份「歷史性協議」外，已別無選擇，「一隻鐵腕逼迫他簽下這份文件。這本質上就是投降。」

亞美尼亞民眾10日闖入國會，抗議和平協議。（美聯社）

此一協議引發亞美尼亞人不滿，憤怒的抗議群眾闖入首都葉里凡政府機關總部翻箱倒櫃、砸窗洩憤，部分民眾甚至奪下國會控制權，在議場內呼籲帕辛揚下台。當地媒體報導，國會議長米爾佐揚慘遭抗議民眾攻擊毆打至重傷送院。

帕辛揚在臉書 上呼籲抗議民眾返家，並寫道：「在這樣艱難的時刻，我們必須同心協力。」

俄羅斯派2000士兵維和

「中東之眼」報導，此一協議將導致亞美尼亞放棄大片土地，土耳其和俄羅斯將對當地派遣維持和平特派團。俄羅斯已派遣近2000名士兵進入納卡區，將駐守地區前線，以及納卡連接亞美尼亞的通道至少5年。

亞塞拜然6周奪2成土地

這場協議被視為亞塞拜然的重大勝利，因為在戰事期間，該國奪得一成半至兩成的納卡區土地。另外，雙方要容許被迫流徙的民眾回歸原居地，及使所有經濟和運輸聯繫暢通無阻，包括讓亞塞拜然通達鄰近土耳其與伊朗 的「飛地」納希契凡。

目前已證實逾1300人在這場戰事中喪命，其中包括數十名平民，但據信確切死亡人數遠遠不止這個數字。