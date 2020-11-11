法國擬禁散布警察照片 記者組織、民眾聯署促撤回

法國擬訂立「全球安全法案」（law on global security），規定在社交平台或新聞媒體上惡意發布能識別警員、憲兵身分的相片及影片，將列為刑事罪，法案下周呈交國會。不過，輿論質疑法案界線模糊，且在警方暴力引起關注的此時推出，可能損害新聞自由。

「全球安全法案」由國會兩黨議員共同提案，獲內政部 長支持，將於17日呈交國會審議。法案構想源於去年黃背心運動時，警方武力鎮壓示威，許多警員遭「肉搜」，甚至牽連家人安危。

法案因此規定在社交平台或新聞媒體上，發布能辨識警員及憲兵身分的相片及影片，且涉及「傷害意圖」屬刑事罪行，違者面臨最高一年監禁，並罰款4.5萬歐元（約5.3萬美元 ）。

法國全國警察 工會組織「另類警察」（Alternative Police）秘書長雅各布指出，部分影片顯示警員的臉孔，使他們及其家人有遭受報復的危險。內政部強調，新法例旨在保護警察和憲兵，因為他們屢成針對目標並受威脅。

不過，法案引其外界憂慮恐箝制新聞自由，無國界記者（RSF）認為草案內容定義含糊，已要求當局明確保證警方不會依據有關法例逮捕現場拍攝的記者，或阻止記者及新聞媒體發布警員的圖像。

記錄警暴問題的法國獨立記者杜弗雷斯尼則說，新聞工作者不是唯一受箝制的人，普通市民也會受影響，形容是「可怕的審查制度」。目前已有大約40個記者組織聯署要求內政部長撤回法案以免損害資訊自由；而法國民眾已在請願網站「Change.org」發起連署反對，截至10日有4.7萬人簽署。