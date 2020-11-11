秘魯「打貪總統」涉貪遭彈劾下台 擔任地方首長收回扣

秘魯國會9日通過總統畢斯卡拉彈劾案，他晚間於總統官邸發表告別談話。（美聯社）

秘魯總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）因擔任地方首長期間收受回扣，9日遭國會彈劾 下台，總統職務由國會議長梅禮諾暫代至明年7月任滿。畢斯卡拉表示接受國會表決結果，不會採取任何法律行動提出異議。梅禮諾向民眾保證，明年4月將如期舉行總統大選。

畢斯卡拉9日晚間在總統官邸庭院發表演說：「我今天離開總統府。我今天就會回家。」57歲的畢斯卡拉原擔任副總統，是庫辛斯基的副手。2017年12月及2018年3月，秘魯國會兩度彈劾，指控庫辛斯基涉嫌行賄反對黨人士，他宣布辭職，由畢斯卡拉接任總統。

畢斯卡拉因誓言反貪腐的形象擄獲民心，不料如今也涉嫌貪腐。他被控2011至2014年擔任莫克瓜大區總督期間，收受兩家公司的回扣。數名商界人士聲稱，他們曾支付賄款給畢斯卡拉，以取得莫克瓜的公共工程合約。

包括梅禮諾所屬的主要在野黨「人民力量」在內，秘魯國會的九個反對黨聯合發動彈劾，在130席的國會中，贊成彈劾有105票，19票反對，輕鬆超過87票的門檻。

秘魯國會今年9月已對畢斯卡拉提出過一次彈劾案，因為他聘用當紅歌手為有給職的文化顧問，且指示幕僚向國會調查人員隱瞞詳情，引發爭議，當時他僥倖逃過彈劾。