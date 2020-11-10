土耳其總統炒央行總裁後 女婿財長請辭…帶動貨幣勁揚

土耳其總統厄多安（左）與女婿財政部長阿爾巴拉克2017年檔案照。（美聯社）

土耳其總統厄多安女婿、國庫和財政部 長阿爾巴拉克8日晚透過Instagram發文，表示「因為健康問題」而請辭。請辭的消息牽動里拉匯率 勁揚，厄多安9日晚間已接受辭呈。

土耳其貨幣 里拉匯率今年已貶值逾30%，成為新興巿場表現最差貨幣，厄多安7日才開除中央銀行總裁烏伊薩爾，由前財政部長阿格巴爾（Naci Agbal）接任。阿爾巴拉克聲明請辭後，土耳其貨幣里拉兌美元匯率9日勁揚6%，創過去兩年來最大單日升值幅度，代表投資人預料政策上將回歸正統經濟。外界認為，未採行升息手段挽救里拉匯率是阿爾巴拉克任內一大敗筆。

厄多安抱持「高利率引發高通膨」的非典型貨幣政策觀點，大部分經濟學家和全球央行持相反看法。

阿爾巴拉克2015年至2018年間擔任能源與天然資源部長、2018年7月出任國庫和財政部長。外界普遍認為2003年掌權至今的厄多安銳意培養女婿接班。厄多安此刻接受阿爾巴拉克請辭，一方面代表經濟政策可能劇烈轉變，同時意味執政黨正義發展黨（AKP）內可能出現政治洗牌。

根據10日凌晨刊登在官方公報上的總統令，艾爾萬（Lutfi Elvan）已獲任命為國庫和財政部長。58歲的他於2013年至2015年曾任運輸和基礎設施部長、2016年至2018年曾任發展部長。