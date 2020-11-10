白登曾抄他講稿被迫退選 英工黨前黨魁今大方祝賀

白登（中）1987年9月23日宣布退出民主黨內總統提名初選。（Getty Images）

白登 1987年第一次逐鹿白宮時，一場剽竊爭議毀了他的競選路；事隔多年，白登終於選上了美國 總統，當年被剽竊的苦主、英國 工黨前黨魁金諾克盡釋前嫌，獻上他最溫暖的祝福。

中央社引述法新社報導，金諾克8日表示，白登的特質包括「睿智、冷靜，一定會為美國還有全世界奉獻偉大的服務」，「但他真是硬漢，你可以從他堅持做事得知，他不會不斷地自誇堅韌，像上一個傢伙那樣──他叫什麼名字啊？」顯然不把美國總統川普放在眼裡。

金諾克表示，白登會「和歐盟重新打造互信關係，珍視與英國的公民聯繫，但不會過度熱情，和中國交往則會展現堅定。」

1988年總統大選時，擔任聯邦參議員的白登是被看好贏得民主黨提名的大熱門。但1987年競選時，白登卻因大量剽竊時任工黨黨魁金諾克同年稍早的演講，被迫退出大選。

金諾克回想上次和白登見面的場景，那是2007年在白登參議員辦公室的會面。根據金諾克電郵的描述，當時白登向幕僚介紹金諾克時，自嘲地說：「大伙兒，見見我歷來最棒的講稿寫手，金諾克！」

金諾克表示，2007年他造訪華府時曾和白登共進「快樂的晚餐」，白登告訴他，一位前途可期的參議員歐巴馬，很可能成為下屆民主黨籍美國總統。後來歐巴馬在2009年當選總統，白登成為副總統，金諾克還獲邀參加就職典禮。

大西洋兩岸的權威人士都預測，白登治下的白宮對待英國首相強生政府，不會像同為民粹主義者的川普那樣友善。