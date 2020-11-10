我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

白登曾抄他講稿被迫退選 英工黨前黨魁今大方祝賀

編譯中心／綜合9日電
白登（中）1987年9月23日宣布退出民主黨內總統提名初選。（Getty Images）
白登（中）1987年9月23日宣布退出民主黨內總統提名初選。（Getty Images）

白登1987年第一次逐鹿白宮時，一場剽竊爭議毀了他的競選路；事隔多年，白登終於選上了美國總統，當年被剽竊的苦主、英國工黨前黨魁金諾克盡釋前嫌，獻上他最溫暖的祝福。

中央社引述法新社報導，金諾克8日表示，白登的特質包括「睿智、冷靜，一定會為美國還有全世界奉獻偉大的服務」，「但他真是硬漢，你可以從他堅持做事得知，他不會不斷地自誇堅韌，像上一個傢伙那樣──他叫什麼名字啊？」顯然不把美國總統川普放在眼裡。

金諾克表示，白登會「和歐盟重新打造互信關係，珍視與英國的公民聯繫，但不會過度熱情，和中國交往則會展現堅定。」

1988年總統大選時，擔任聯邦參議員的白登是被看好贏得民主黨提名的大熱門。但1987年競選時，白登卻因大量剽竊時任工黨黨魁金諾克同年稍早的演講，被迫退出大選。

金諾克回想上次和白登見面的場景，那是2007年在白登參議員辦公室的會面。根據金諾克電郵的描述，當時白登向幕僚介紹金諾克時，自嘲地說：「大伙兒，見見我歷來最棒的講稿寫手，金諾克！」

金諾克表示，2007年他造訪華府時曾和白登共進「快樂的晚餐」，白登告訴他，一位前途可期的參議員歐巴馬，很可能成為下屆民主黨籍美國總統。後來歐巴馬在2009年當選總統，白登成為副總統，金諾克還獲邀參加就職典禮。

大西洋兩岸的權威人士都預測，白登治下的白宮對待英國首相強生政府，不會像同為民粹主義者的川普那樣友善。

英國工黨前黨魁金諾克。（取材自MailOnline）
英國工黨前黨魁金諾克。（取材自MailOnline）

白登 美國 英國

上一則

超恐怖！西班牙男萬聖節抱「斷頭」上街歡慶 警一查竟是「真人頭」

下一則

日韓領袖積極接觸白登 菅義偉盼2月訪美、文在寅多方面溝通

延伸閱讀

世界晚報／抗疫雖迎重大里程碑 但近期形勢仍嚴峻

世界晚報／抗疫雖迎重大里程碑 但近期形勢仍嚴峻
當年歐巴馬輕撫爆紅 聖索菲亞名貓「葛莉」辭世

當年歐巴馬輕撫爆紅 聖索菲亞名貓「葛莉」辭世
美防長熱門人選：美軍須能72小時殲滅南海中國海軍

美防長熱門人選：美軍須能72小時殲滅南海中國海軍
白登組12人抗疫團隊 延攬歐巴馬時期公衛總監

白登組12人抗疫團隊 延攬歐巴馬時期公衛總監

熱門新聞

印尼一名71歲老翁上個月娶18歲少女，但這段婚姻只維持22天就玩完。翻攝自tribunnews

78歲翁娶嫩妹羞喊「再生一個」 22天後離婚真相曝光

2020-11-03 13:17
西拉米生下王子提幫功，一度母以子貴。（取自臉書）

只聞新人笑！泰國廢妃下場慘 剃髮為尼念經種菜

2020-11-07 03:45
巴西已中止一款中國製新冠疫苗的測試。（路透）

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

2020-11-09 21:57
美國總統川普與多國領袖互動不佳。在美國總統大選後，德國總理梅克爾（左）祝賀川普的對手白登勝選。（路透資料照片）

川普還沒認輸…德加法英日火速賀白登勝選

2020-11-07 22:01
美國民主黨總統候選人拜登成功當選總統。（美聯社）

白登當選影響國際 BBC：中國可能失望 北韓或再射飛彈

2020-11-08 14:25
瓦吉拉隆功（左）和西拉米。（取材自臉書）

曾母以子貴、爆不雅影片 泰國廢妃今剃髮為尼

2020-11-08 02:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼

川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高

輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高
快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？

快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？
川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派

川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派