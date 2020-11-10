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日韓領袖積極接觸白登 菅義偉盼2月訪美、文在寅多方面溝通

編譯中心／綜合9日電
南韓總統文在寅（左）9日表示，將與美國總統當選人白登（右）及相關人士進行多方面溝通，避免韓美同盟等相關議題空窗期。圖為首爾火車站電視新聞節目9日報導美國總統大選。（Getty Images）
南韓總統文在寅（左）9日表示，將與美國總統當選人白登（右）及相關人士進行多方面溝通，避免韓美同盟等相關議題空窗期。圖為首爾火車站電視新聞節目9日報導美國總統大選。（Getty Images）

美國大選初步有結果，美國在亞洲的盟友日本及南韓，均期望盡快接觸總統當選人白登；日本傳媒報導，首相菅義偉打算明年2月訪美，正向美方詢問可行性。南韓總統文在寅則表示，將與白登及相關人士進行多方面溝通，避免韓美外交出現空窗期。

菅義偉9日祝賀白登當選，被問及何時與白登舉行電話會談及訪美時，表示還沒決定，將會在適當時機安排。日本經濟新聞報導，能與新任美國總統盡快會談，可反映出日美關係的緊密性，前首相安倍晉三在2016年11月訪美，與剛當選的川普見面，打破美國總統當選人上任前不與外國政要會面的慣例，成為日美之間構築親密的「蜜月關係」的契機。不過日方認為，白登方面應不會同意在上任前會面，在2月舉行日美領導人會談，將會是實際上最早的時機。

在南韓，文在寅9日表示將與白登團隊溝通，繼續推動朝鮮半島和平進程與碳中和目標。根據韓媒「MBN News」分析，文在寅也籌畫在白登明年1月20日就職後訪美。而相較南韓的積極，北韓則相對沉寂，官媒目前都未出現美國大選相關報導。韓聯社分析，從過去北韓媒體對美國大選的報導方式，大致可以看出他們對選舉結果的看法，若認為是有可能對話的對象，報導方式會較積極，反之報導則較平淡。

梅克爾：德美並肩面對全球挑戰

德國總理梅克爾9日誓言會與美國並肩克服全球挑戰，包括疫情和全球暖化等問題。中央社引述法新社報導，梅克爾9日發布聲明，用語明顯比4年前川普進駐白宮時熱情。她指出白登「在外交政策上有數十年經驗」，「曾與他有過愉快的會面與交談」。相較之下，梅克爾2016年則以反常的警告回應川普勝選，表示，唯有在美國總統尊重民主價值的情況下，才會跟他合作。

愛沙尼亞高官稱白登貪腐 總統譴責

另據路透報導，愛沙尼亞執政聯盟內極右政黨「愛沙尼亞保守人民黨」的黨魁、及其擔任內政部長的父親，8日公開指控美國大選被操控，更以「貪腐」形容總統當選人白登。其他愛沙尼亞官員隨即與之割席，總統卡柳萊德、總理拉塔斯及外長雷恩薩魯均譴責兩人，稱有關言論損害愛沙尼亞與盟友的關係，也令人質疑愛沙尼亞的民主制度。

擔任愛沙尼亞財長的「愛沙尼亞保守人民黨」黨魁赫爾默稱：「在我看來，(美國)大選必然被操控了。」他擔任內政部長的父親老赫爾默也表示：「白登和他的兒子亨特都是貪腐的人。」美國總統川普多次聲稱白登父子貪污，不過從沒有確實證據證明其說法。

日本傳媒報導，日本首相菅義偉打算明年2月訪美，正向美方詢問可行性。（路透）
日本傳媒報導，日本首相菅義偉打算明年2月訪美，正向美方詢問可行性。（路透）

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