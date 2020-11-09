巴西總統長子選前爆貪腐醜聞 逾80人因選舉遇害

巴西將於15日舉行2020年市鎮選舉第一輪投票 。在此選前敏感時刻，里約檢方要求對總統波索納洛長子、參議員福拉畢歐提出貪腐指控，但福拉畢歐自稱是無辜的。

法廣報導，里約檢方指控波索納洛總統的長子福拉畢歐涉嫌挪用公共資金和洗錢，甚至在出任里約熱內盧州地方民選代表時期，加入犯罪組織。檢方懷疑福拉畢歐在2007年至2018年間，以虛設職位建立貪污洗錢系統。此前，檢方6月曾逮捕他的一名司機和助理進行調查。

對此，福拉畢歐在社交網路上大聲喊冤。目前檢方已將證據提交法院，由法官決定是否起訴。

巴西總統波索納洛目前正疲於因應新冠疫情 及國內批評聲浪，巴西已有超過16萬人染疫不治，將到來的市鎮選舉投票被認為是對波索納洛當前支持率的檢測 。

此外，這次選戰可說是真正的「腥風血雨」，巴西警方指出，截至10月底已有超過80名選舉相關人士遭殺害，平均3日就有1人因選舉而遇害。遇害者不乏批評在任市長、市議員貪污瀆職的候選人，也有候選人家屬報復殺人的案例。對此，巴西警方呼籲候選人之間冷靜應對。