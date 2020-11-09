我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

極左黨魁梅蘭雄3度角逐法國總統 再挑戰馬克宏

編譯中心／綜合8日電 
法國極左翼政黨「不屈法國」黨魁梅蘭雄8日宣布將參加2022年4月法國總統大選，再度挑戰現任總統馬克宏。（Getty Images）
法國極左翼政黨「不屈法國」黨魁梅蘭雄8日宣布將參加2022年4月法國總統大選，再度挑戰現任總統馬克宏。（Getty Images）

法國極左翼政黨「不屈法國」黨魁、法國國民議會現任議員梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon），8日藉法國電視一台宣布將參加2022年4月法國總統大選，再度挑戰現任總統馬克宏

梅蘭雄現年69歲，由學生時期已是左翼分子，參與過68風暴街頭示威，後來加入社會黨，2000年代短暫出任過職業培訓副部長，其後脫黨自立門戶，成立左翼黨（Left Party）並於2012年參選總統，以11%得票率首輪出局。

梅蘭雄2016年創立黨派「不屈法國」並擔任該黨主席，2017年二度參加大選，並於第一輪投票中獲得700萬張選票，但最終排名第四，未能進入第二輪投票。

梅蘭雄是法國政壇激進左翼的代表人物，在經濟及社會領域主張增加政府開支擴大公營服務、調低每周標準工時、質疑自由貿易，其他還包括認可安樂死和人工受孕、倡議大麻合法化，並過往移民政策較寬鬆。

梅蘭雄善用社交網路，並發布線上遊戲「Fiscal Kombat」，提倡均富分享，乃至曾在2017年法國大選中以3D立體投影同時向巴黎和里昂兩地選民發表演講，頗受年輕人支持。

投票 馬克宏 大麻合法化

上一則

巴西總統長子選前爆貪腐醜聞 逾80人因選舉遇害

下一則

亞塞拜然稱「奪下納卡第二大城」亞美尼亞駁斥：仍在激戰

延伸閱讀

控馬克宏汙衊 印尼極端組織將赴法大使館抗議

控馬克宏汙衊 印尼極端組織將赴法大使館抗議
法國再封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

法國再封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里
歐洲疫情持續惡化！德國、法國二度封鎖全國至少1個月

歐洲疫情持續惡化！德國、法國二度封鎖全國至少1個月
查理周刊漫畫 諷土耳其總理 土國嚴厲譴責將採行動

查理周刊漫畫 諷土耳其總理 土國嚴厲譴責將採行動

熱門新聞

印尼一名71歲老翁上個月娶18歲少女，但這段婚姻只維持22天就玩完。翻攝自tribunnews

78歲翁娶嫩妹羞喊「再生一個」 22天後離婚真相曝光

2020-11-03 13:17
西拉米生下王子提幫功，一度母以子貴。（取自臉書）

只聞新人笑！泰國廢妃下場慘 剃髮為尼念經種菜

2020-11-07 03:45
美國總統川普與多國領袖互動不佳。在美國總統大選後，德國總理梅克爾（左）祝賀川普的對手白登勝選。（路透資料照片）

川普還沒認輸…德加法英日火速賀白登勝選

2020-11-07 22:01
美國民主黨總統候選人拜登成功當選總統。（美聯社）

白登當選影響國際 BBC：中國可能失望 北韓或再射飛彈

2020-11-08 14:25
無論是川普總統（左）連任，還是民主黨候選人拜登（右）勝選，歐洲國家都認為不能再仰賴美國。（Getty Images）

無論川普或白登當選 歐洲國家覺悟：不能再仰賴美國

2020-11-01 09:55
日本知名煎餃連鎖店「餃子的王將」京都出町店，讓付不出餐費的學生可洗碗30分鐘交換吃一餐，至今免費提供3萬餐。（取自Google地圖）

40年來供學生洗盤換餐 「餃子的王將」出町店歇業

2020-11-01 16:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」
特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼

特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼
川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到

川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到
連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？
知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸

知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸