極左黨魁梅蘭雄3度角逐法國總統 再挑戰馬克宏

法國極左翼政黨「不屈法國」黨魁梅蘭雄8日宣布將參加2022年4月法國總統大選，再度挑戰現任總統馬克宏。（Getty Images）

法國極左翼政黨「不屈法國」黨魁、法國國民議會現任議員梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon），8日藉法國電視一台宣布將參加2022年4月法國總統大選，再度挑戰現任總統馬克宏 。

梅蘭雄現年69歲，由學生時期已是左翼分子，參與過68風暴街頭示威，後來加入社會黨，2000年代短暫出任過職業培訓副部長，其後脫黨自立門戶，成立左翼黨（Left Party）並於2012年參選總統，以11%得票率首輪出局。

梅蘭雄2016年創立黨派「不屈法國」並擔任該黨主席，2017年二度參加大選，並於第一輪投票 中獲得700萬張選票，但最終排名第四，未能進入第二輪投票。

梅蘭雄是法國政壇激進左翼的代表人物，在經濟及社會領域主張增加政府開支擴大公營服務、調低每周標準工時、質疑自由貿易，其他還包括認可安樂死和人工受孕、倡議大麻合法化 ，並過往移民政策較寬鬆。

梅蘭雄善用社交網路，並發布線上遊戲「Fiscal Kombat」，提倡均富分享，乃至曾在2017年法國大選中以3D立體投影同時向巴黎和里昂兩地選民發表演講，頗受年輕人支持。