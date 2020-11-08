我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自戀「最後都是我贏」 川普不能憑直覺和本能當總統

全美第1州！ 德州新冠確診破100萬例 全美最多

川普還沒認輸… 盟邦德加法火速祝賀白登勝選

編譯中心／綜合7日電
德國總理梅克爾和美國總統川普互動不佳，今年6月梅克爾顧及疫情，拒絕川普在華府召開G7峰會的邀請，川普隨後便迅速宣布大砍駐德國美軍人數。圖為兩人2018年7月北約峰會上。（路透資料照片）
德國總理梅克爾和美國總統川普互動不佳，今年6月梅克爾顧及疫情，拒絕川普在華府召開G7峰會的邀請，川普隨後便迅速宣布大砍駐德國美軍人數。圖為兩人2018年7月北約峰會上。（路透資料照片）

即使美國總統川普尚未承認敗選，若干美國的最大、最親密盟邦都與川普政府關係緊繃，包括德國、加拿大和法國今天紛紛恭賀民主黨候選人白登在總統大選中勝出。

白登勝出，讓德國朝野鬆一口氣，期待歐美能重新啟動傳統的盟邦關係。德國總理梅克爾在推特發表聲明說：「我期待未來與白登總統合作。倘若我們想要克服我們時代面臨的諸多重大挑戰，我們大西洋兩岸的友誼難以取代。」梅克爾的財政部長蕭茲進一步暗示，白登政府將會標誌著重啟大西洋兩岸關係，「大西洋兩岸關係如今有機會掀開嶄新且令人振奮的新篇章」。

加拿大總理杜魯多（左）表示，期待與白登政府共同處理諸多全球重大挑戰，包括氣候變遷...
加拿大總理杜魯多（左）表示，期待與白登政府共同處理諸多全球重大挑戰，包括氣候變遷在內，許多國家在此議題上與川普（右）爆發爭執。圖為杜魯多與川普2019年在北約領導人峰會上。（美聯社資料照片）

加拿大總理杜魯多則表示，期待與白登政府共同處理諸多全球重大挑戰，包括氣候變遷在內，許多國家在此議題上與川普爆發爭執。

法國總統馬克宏也發推文說：「美國人已選出他們的總統。要克服當今的諸多挑戰，我們有一大堆工作要做，讓我們攜手工作吧！」

與川普關係較密切的英國首相強生也在祝賀白登勝選時，提及氣候變遷議題。強生表示：「美國是我們的最重要盟友，我期待雙方未來在氣候變遷、貿易與國安等共同優先領域展開密切合作。」美國早前兌現川普政策退出巴黎氣候協定，但白登已承諾若當選，將會讓美國重返巴黎氣候協定。

日本首相菅義偉今天在推特發文祝賀白登及其搭檔賀錦麗。菅義偉表示，盼與白登及賀錦麗一同努力讓美日同盟更強固。

西班牙總理桑傑士推文說：「美國人民已選出第46位美國總統，恭賀白登和賀錦麗。」並表示期待與兩人合作因應挑戰。西班牙極左翼副總理伊格禮夏斯則表示，川普敗選，將削弱全球各地極右翼勢力。

此外，白登的家族是愛爾蘭裔。愛爾蘭總理馬丁發表聲明說：「我們對白登當選感到驕傲，正如同我們對所有世代的愛爾蘭男女及其祖先都深感驕傲，他們的辛勞和天賦，豐富了驅動美國的多元化。」

印度總理莫迪在祝賀文中特別提及白登的競選搭擋賀錦麗。賀錦麗的父親是牙買加非裔，母親是印度坦米爾裔。莫迪寫道：「妳的成功具開創性，不光是對妳的chittis而言，且也是全部印度裔美國人的巨大光榮。」chittis是坦米爾語，相當於英語中的aunts，賀錦麗於接受民主黨提名為副總統候選人時，曾使用這個字詞，

白登 美國 川普

上一則

評論／美國重返亞洲 2不變與3改變

下一則

歐美6國驚現水貂感染新冠 「突變」傳12人

延伸閱讀

我們沒輸！川普支持者聚鳳凰城等地抗議、控選舉舞弊

我們沒輸！川普支持者聚鳳凰城等地抗議、控選舉舞弊
自戀「最後都是我贏」 川普不能憑直覺和本能當總統

自戀「最後都是我贏」 川普不能憑直覺和本能當總統
不認輸！川普循司法扭轉情勢 共和黨大老卻保持沉默...

不認輸！川普循司法扭轉情勢 共和黨大老卻保持沉默...
第二先生 6歲看不慣霸凌 立志當律師 求愛賀錦麗像傻B

第二先生 6歲看不慣霸凌 立志當律師 求愛賀錦麗像傻B

熱門新聞

印尼一名71歲老翁上個月娶18歲少女，但這段婚姻只維持22天就玩完。翻攝自tribunnews

78歲翁娶嫩妹羞喊「再生一個」 22天後離婚真相曝光

2020-11-03 13:17
西拉米生下王子提幫功，一度母以子貴。（取自臉書）

只聞新人笑！泰國廢妃下場慘 剃髮為尼念經種菜

2020-11-07 03:45
無論是川普總統（左）連任，還是民主黨候選人拜登（右）勝選，歐洲國家都認為不能再仰賴美國。（Getty Images）

無論川普或白登當選 歐洲國家覺悟：不能再仰賴美國

2020-11-01 09:55
德國杜莎夫人蠟像館將美國總統川普的蠟像放進大型垃圾箱。路透

杜莎夫人蠟像館 把川普雕像扔垃圾箱

2020-11-01 07:38
墨西哥20歲女性丹娜（Danna Sugey）失蹤7個多月，丹娜的媽媽突然夢到女兒來託夢，希望媽媽能再找找，果然在一處垃圾場找到她的遺體。取自臉書

妙齡女失蹤...託夢母「再找找」 5天後垃圾場挖出遺體

2020-10-30 14:10
日本知名煎餃連鎖店「餃子的王將」京都出町店，讓付不出餐費的學生可洗碗30分鐘交換吃一餐，至今免費提供3萬餐。（取自Google地圖）

40年來供學生洗盤換餐 「餃子的王將」出町店歇業

2020-11-01 16:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結
密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登
白登拿下賓州 贏得美國大選

白登拿下賓州 贏得美國大選
哪來的地獄料理！美麗水煮蛋竟變恐怖「蜘蛛蛋」

哪來的地獄料理！美麗水煮蛋竟變恐怖「蜘蛛蛋」
白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…

白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…