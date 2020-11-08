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評論／美國重返亞洲 2不變與3改變

聯合報社論 

在驚濤駭浪下，白登幾已篤定擊敗川普，贏得這次美國總統大選。對美國在東亞的傳統盟友來說，對於白登上台，其實是既期待又怕受傷害。期待的是過去軍費分攤的紛擾終可告一段落，讓美日韓軍事同盟關係重回正軌；而怕受傷害的是，白登是否會延續歐巴馬時期的「重歐輕亞」政策，重新擺回「戰略耐心」路線，讓日韓獨自面對來自北韓及中國的軍事威脅。

其實，在過去四年期間，國際大環境已經出現兩項質變，這讓美國的亞洲政策出現兩種不變。首先是中國大陸軍事實力快速崛起，並頻頻在南海填島造礁，意欲突破西太平洋島鏈及進入印度洋，中國大陸已經取代俄羅斯成為美國主要的競爭對手，美國視中國大陸為戰略對手的意向不會改變。

其次是新冠疫情爆發之後，中國「戰狼式」外交，讓各國逐漸改變過去中國和平崛起的想像，形成「五眼聯盟」的抗中連線，同時在疫情的肆虐下，也讓美國國內出現集體反中的氛圍，不論是共和黨或民主黨執政，美國聯合日韓等亞洲盟國抗衡中國大陸的格局不會改變。

換句話說，抱持積極抗中路線的川普雖然下台，但反中思維早已深植美國，成為美國朝野的最大公約數，也成為美國外交政策的新常態，這讓今後白登的共和黨政府，在圍堵中國大陸的力道會遠大於遏制北韓。

然而，過去長期擔任參議院外交委員會主席，也參與歐巴馬時期外交政策的制訂，讓白登在外交路線上與川普出現極大的不同。他主張以價值觀取代意識形態的對抗，以重返國際社會來提升美國的競爭力，以務實對話避免陷入新冷戰，而維繫美國在全球的霸權地位，同時又要維持抗中的力道，將成為白登外交政策的「雙核心」，這會讓白登在亞洲政策上出現以下三種改變：

首先是以多邊主義取代孤立主義。川普時期雖然將歐巴馬時期的「亞洲再平衡」擴大為「印太戰略」，卻吝於投入軍事經費支持；目前美國只出資一點一三億美元，再加上韓國對加入印太戰略的態度搖擺，讓印太戰略淪為美日澳印四國的鬆散對話。白登上台後，將會重新以亞洲地區主軸，以日韓盟國為基礎，重新建構多邊安全對話機制，與盟國合縱連橫的多邊主義路線，將會成為白登的主旋律。

其次是以修補盟國關係取代重商主義。川普時期在美國優先的路線下，要求日韓分攤每年八十億及五十億美元的駐軍費用，同時也以經濟關係不對等為由，退出美國主導的「跨太平洋夥伴協定」（TPP），川普的錙銖必較削弱了美國與亞洲盟友的關係。而白登則主張美日同盟是亞洲和平穩定的基礎，美韓同盟是鮮血築成的同盟關係，他不但不會以軍費來敲詐盟國，還會尋求以新形式讓美國重回TPP，以價值同盟來「重返亞洲」將成為白登的外交主軸。

最後是以不冷戰、不脫鉤取代全面性的對抗。川普時期以制裁華為、中興對中國大打科技戰，也尋求與盟國建構可信賴的產業供應鏈，讓美中經濟脫鉤；這種經濟新冷戰模式，不但會讓美國經濟受損，也讓盟國必須選邊站。而白登則認為在美中兩國綿密的經濟關係下，完全脫鉤是不切實際的想法，美國應該致力於重建經濟來與中國進行良性競爭，而選擇性的經濟對話與合作，將會成為白登對中政策的新圖像。

白登上台後，美國將再次重返亞洲；只是，亞洲不再是過去的亞洲，抗中格局仍在，但美國與盟國信任關係卻亟待重建。（轉載自聯合報社論）

美國優先 白登 中國

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