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緬甸大選=翁山施政公投 洛興雅人卻無權投票

編譯中心／綜合7日電
緬甸國務資政翁山蘇姬10月29日在首都奈比多提前投票。（美聯社）
緬甸國務資政翁山蘇姬10月29日在首都奈比多提前投票。（美聯社）

緬甸8日舉行大選，被視為對國務資政翁山蘇姬的公投，外界預料，翁山蘇姬領導的全國民主聯盟仍將成為最大黨。此外，有分析認為這次大選是「親中政策」的公投，若全民盟得票率高，形同贊成允許緬中關係深化。

翁山蘇姬曾獲諾貝爾和平獎，她所在的全民盟，在2015年選戰中獲勝，終結軍方統治。雖受限於緬甸憲法規定，翁山蘇姬無法成為總統，但擔任國務資政的她，被視為實際上的緬甸領導人。

「金融時報」報導，新加坡尤索夫伊薩克東南亞研究所的緬甸研究項目聯合協調員Moe Thuzar指出，許多人認為若要繼續民主改革，全民盟是唯一選擇，多數人不希望任何想到軍政府統治的狀況出現。緬甸憲法規定，25%的議會席次為軍方保留。

緬甸前總統登盛（查）6日在首都奈比多的寓所提前投票。（Getty Images）
緬甸前總統登盛（查）6日在首都奈比多的寓所提前投票。（Getty Images）

另一方面，由全民盟委派的緬甸選委會，因投票名單和歧視穆斯林，廣遭外界譴責；一些少數民族區域和鄉鎮的部分區域投票權遭取消，估計共有約150萬人無法行使選舉權，多數是少數民族，像是有許多洛興雅人的若開邦。

翁山蘇姬掌權後，民主光環褪色，2016年起的洛興雅危機重創她的國際聲譽，甚至被聯合國指責緬甸軍方是「種族清洗」，連帶讓歐美對緬甸投資卻步，中國則趁勢而入。

中、緬貿易額節節上升，迄去年達187億美元，較2017年增加38%。政府批准中國在多個少數族群居住的克欽邦建密松水電站，導致許多居民被迫遷移；最近又批准若開邦皎漂經濟特區的興建項目，引發少數族群和草根階層反對。

另外，臉書6日表示，已關閉緬甸公關公司Openmind營運的36個帳號和6個網頁，因為其利用虛構帳戶支持軍方背景政黨。

緬甸 投票 中國

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