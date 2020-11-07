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衣索比亞北部叛變 與政府軍激烈交戰

編譯中心／綜合6日電
衣索比亞4日突然頒布國家緊急狀態，並下令中央軍隊動員北上至邊境的軍事重鎮泰格瑞省「平叛鎮壓」。衣索比亞總理阿邁德表示，在地方執政的「泰格瑞人民解放陣線」政府正意圖發動叛亂。圖片為泰格瑞軍隊。（圖／HRW國際人權觀察）
衣索比亞4日突然頒布國家緊急狀態，並下令中央軍隊動員北上至邊境的軍事重鎮泰格瑞省「平叛鎮壓」。衣索比亞總理阿邁德表示，在地方執政的「泰格瑞人民解放陣線」政府正意圖發動叛亂。圖片為泰格瑞軍隊。（圖／HRW國際人權觀察）

東非衣索比亞宣稱北部的泰格瑞省（Tigray）發生叛變，衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed）4日突然頒布國家緊急狀態，並立即派出部隊予以還擊，雙方爆發激烈衝突。據保守估計，兩方共集結約25萬兵力，可謂旗鼓相當，讓世人不禁擔憂或將爆發內戰。

中央社報導，叛軍泰格瑞人民解放陣線（Tigray People's Liberation Front，TPLF）於4日凌晨突襲政府軍位於泰格瑞省的軍事基地，試圖奪取更多武器。阿邁德強調，「TPLF已經越過紅線，政府不得不派出軍隊平亂」。

阿邁德在推特發文表示，「政府軍的行動目標是明確、有限制且可實現的，目的是恢復法治和憲法秩序，維護衣索比亞人民在境內任何地方均可享有和平生活的權利。」

此次爆發衝突原因是政府原訂於2020年8月舉行大選，卻因新冠肺炎大流行被迫延遲到2021年舉行。

但泰格瑞人民解放陣線不接受，揚言如果大選不能如期舉行，則阿邁德所領導的政府將是違法的，並決定自行於9月舉行非法大選。政府得知後將其部分資金抽走，此舉激怒泰格瑞人民解放陣線高層，提出警告將不惜流血一戰。

觀察家說，衣索比亞的內部衝突將嚴重影響周邊國家的穩定，尤其與非洲最具戰略意義的軍事基地吉布地共和國（Djibouti）距離不遠，美國中國與其他幾個大國均在吉布地設有軍事基地，衝突或將席捲全球。

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