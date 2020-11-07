科索沃總統涉戰爭罪 辭職「維護尊嚴」赴海牙受審

科索伏總統塔其5日宣布下台以「維護總統節操」，被拘留在荷蘭海牙，面臨犯罪法庭起訴。（美聯社）

為了爭取獨立，不惜發動戰爭的科索伏(科索沃)總統塔其（Hashim Thaci）被控觸犯戰爭罪行，5日為「維護國家與總統尊嚴」而辭職，前往荷蘭海牙國際法庭受審，目前與其他3名犯罪嫌疑人被轉移到科索伏專門法庭的拘留所 。

中央社引述法新社報導，法官認定塔其與90年代塞爾維亞衝突有關，法院指出，起訴書指控塔其，以及另外3名同樣因謀殺、虐待、非法拘留、強迫失蹤及迫害等戰爭罪和違反人道罪遭到拘留的嫌疑人。

法院表示，這些人被移送到位於海牙的科索伏特別分庭（Kosovo Specialist Chambers）拘留機構，將在稍後日期首度出庭。塔其強調無辜，將配合審訊，呼籲國民冷靜，其總統職位由國會議長奧斯馬尼（Vjosa Osmani）代任。

塔其搭乘軍機飛往荷蘭前，在科索伏首都普里斯蒂納（Pristina）記者會上表示：「我將密切配合司法。我相信真理、和解，與我們國家及社會的未來。」

塔其當年曾是叛軍科索伏解放軍（Kosovo Liberation Army）的政治領袖。曾任總理的塔其2016年成為總統，長久以來始終強調自己在這場戰爭中並未犯罪。多數科索伏人民認為，這場戰爭是反抗塞爾維亞壓迫的正當解放鬥爭。

科索伏占多數的阿爾巴尼亞族人口在1998到1999年的分離主義衝突中受害甚深。這場衝突奪走1萬3000人性命，直到北大西洋公約組織 （NATO）發動轟炸行動，逼塞爾維亞部隊撤離當地，戰事才告終。

塞爾維亞軍方和警察 後來遭國際戰爭法庭定罪，但目前主導科索伏政壇的許多科索伏解放軍叛軍領袖，也紛紛遭控在戰爭期間和戰後對塞爾維亞人、羅姆人（Roma）和阿爾巴尼亞反對派發動報復性攻擊。