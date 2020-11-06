澳洲首例！1華裔領袖被控「反外國干預法」

澳洲媒體報導，65歲的澳華歷史博物館副館長楊怡生疑與中共統戰部轄下機構有牽連，成為「反外國干預法」2018年立法後第一個被依該法起訴的被告。（取材自ABC News網頁）

澳洲 媒體報導，65歲的澳華歷史博物館 董事會副主席楊怡生，成為「反外國干預法」2018年立法後第一個被依該法起訴的被告，恐面臨10年有期徒刑；據報導，楊怡生疑與中共 統戰部轄下機構有牽連。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，楊怡生被控違反「反外國干預法」，5日下午在墨爾本地方法院出庭後獲交保，並被法官限制住居。澳洲聯邦警方起訴楊怡生準備替外國從事干預行為，但具體犯行警方並未披露。

據報導，楊怡生被控與「全球華僑華人促進中國和平統一大會」（China Council for the Promotion of Peaceful National Reunification）有關，促統會是中共中央統戰部旗下單位。

楊怡生除擔任在墨爾本的澳華歷史博物館董事會副主席，也是「大洋洲越南柬埔寨老撾華人團體聯合會」（Oceania Federation of Chinese Organizations from Vietnam, Cambodia and Laos Inc.）的主席，是當地知名的亞裔社團領袖。

路透報導，澳洲聯邦警方在聲明裡表示，澳洲安全情報組織（Australian Security Intelligence Organisation, ASIO）和聯邦警方調查楊怡生與一個外國情報機構的關係後，控告他準備進行外國干預行動，先前已調查一年多。

澳洲聯邦警官麥卡尼（Ian McCartney）在聲明中說：「外國干預違反澳洲國家利益。相關犯行涉及貪瀆與詐欺，遠超出外國政府慣常行使的外交影響作為。」

「反外國干預法」當時在澳洲國會審議時，時任總理滕博爾（Malcolm Turnbull）引述媒體所提及中共對澳洲的滲透干預，還說澳洲安全情報組織也有相關機密報告，才推動立法。