澳洲首例！1華裔領袖被控「反外國干預法」

澳洲 媒體報導,65歲的澳華歷史博物館 董事會副主席楊怡生,成為「反外國干預法」2018年立法後第一個被依該法起訴的被告,恐面臨10年有期徒刑;據報導,楊怡生疑與中共 統戰部轄下機構有牽連。

澳洲廣播公司新聞網(ABC News)報導,楊怡生被控違反「反外國干預法」,5日下午在墨爾本地方法院出庭後獲交保,並被法官限制住居。澳洲聯邦警方起訴楊怡生準備替外國從事干預行為,但具體犯行警方並未披露。

據報導,楊怡生被控與「全球華僑華人促進中國和平統一大會」(China Council for the Promotion of Peaceful National Reunification)有關,促統會是中共中央統戰部旗下單位。

楊怡生除擔任在墨爾本的澳華歷史博物館董事會副主席,也是「大洋洲越南柬埔寨老撾華人團體聯合會」(Oceania Federation of Chinese Organizations from Vietnam, Cambodia and Laos Inc.)的主席,是當地知名的亞裔社團領袖。

路透報導,澳洲聯邦警方在聲明裡表示,澳洲安全情報組織(Australian Security Intelligence Organisation, ASIO)和聯邦警方調查楊怡生與一個外國情報機構的關係後,控告他準備進行外國干預行動,先前已調查一年多。

澳洲聯邦警官麥卡尼(Ian McCartney)在聲明中說:「外國干預違反澳洲國家利益。相關犯行涉及貪瀆與詐欺,遠超出外國政府慣常行使的外交影響作為。」

「反外國干預法」當時在澳洲國會審議時,時任總理滕博爾(Malcolm Turnbull)引述媒體所提及中共對澳洲的滲透干預,還說澳洲安全情報組織也有相關機密報告,才推動立法。