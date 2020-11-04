維也納恐攻至少4死 IS認責…被擊斃兇嫌曾因恐怖罪入獄

即刻搜身 奧地利首都維也納市中心2日晚間發生恐攻，可能還有嫌犯在逃。圖為警方對一名可疑人士搜身。（Getty Images）

奧地利首都維也納2日晚間發生重大槍擊 案，嫌犯從市中心六個不同地點持步槍掃射人群，造成至少四名平民喪命，包括一名員警在內共22人受傷，一名曾試圖加入伊斯蘭國（IS）的嫌犯遭警方擊斃，當局不排除還有嫌犯在逃。總理庫爾茨譴責這起事件是「卑劣的恐怖攻擊」。

IS今天透過加密通訊軟體Telegram發布聲明，宣稱維也納槍擊事件是「伊斯蘭國戰士」所為。中央社引述法新社報導，這份聲明證實所謂「伊斯蘭國戰士」就是被擊斃的凶嫌。此外，IS在宣傳機構「阿瑪克通訊社」也發布一段簡短影片，影片中，這名行凶者自拍，向IS領導者宣誓效忠。

奧地利總理庫爾茨（右二跪地者）等3日向遇難者獻花圈。（路透）

1奧籍華人遇難 1中國 公民受傷

據中國駐奧地利大使館消息指出，1名奧籍華人在襲擊中遇難，另有1名中國公民受輕傷。

奧地利內政部長內哈默指出，被擊斃的嫌犯是20歲的費伊祖萊（Kujtim Fejzulai），有奧地利和北馬其頓雙重國籍，曾因試圖前往敘利亞加入極端組織「伊斯蘭國」（IS），於去年4月被判恐怖罪行成立，處22個月徒刑；去年12月他因年紀輕，根據青少年法律提早獲釋。他的雙親是阿爾巴尼亞裔。

內哈默指出，費伊祖萊「持突擊步槍，身穿假自殺炸彈背心，並攜帶一把手槍和大砍刀，對無辜民眾發動攻擊」。嫌犯做案前曾在Instagram上貼出他與兩件犯案用武器的合照。

庫爾茨2日晚間發表聲明說，奧地利警方將對此恐攻案採取堅決行動，「我們決不允許自己被恐怖主義嚇倒，我們將採取一切可利用的手段，堅決打擊這些襲擊」。當局3日下令全國哀悼三天，公務機關降半旗，3日正午默哀一分鐘。

槍擊案於2日晚8時首先發生在維也納最大猶太會堂「城市會堂」附近，案發時間就在全國針對新冠肺炎展開長達一個月的防疫封鎖前幾小時，許多人正在享受封鎖前最後一晚的夜生活。

奧地利當局持續搜捕可能的共犯，當局說，已搜過18間房屋，逮捕14名可疑人士。維也納居民被要求待在家中不要外出。為了防止嫌犯潛逃出境，奧地利鄰國捷克在邊境展開隨機抽檢。

美國 總統川普譴責這場恐攻是「恐怖主義的另一起惡行」。德國總理梅克爾對這起攻擊事件表達震驚，並表示德國在對抗「伊斯蘭恐怖主義」上和鄰國奧地利團結一致。

槍響！居民誤認封城前放煙火

此外，維也納2日晚間恐怖攻擊案發前，音樂愛好者正在欣賞歌劇，酒吧裡的年輕人正在乾著防疫封鎖前的最後一杯，直到槍手晚間8時在市中心一座猶太會堂附近的六處開槍，殘忍打破了歡樂氣氛。42歲服務生艾洛格魯說，「一開始還以為我們在拍美國電影，或是他們喝多了」，但他隨即聽到槍響，「警察進來說，你們要待室內，因為可能有人死了」。英國衛報報導，25歲的葛魯柏聽到槍聲時，原先以為是有人在封鎖前放煙火，「如果你在奧地利聽到這些聲響，你不會覺得是聽到槍聲，真的不會。」更表示從未如此接近過槍案。