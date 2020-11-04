愛琴海強震再現奇蹟！4歲女童受困91小時獲救 勇敢不哭

愛琴海規模7.0強震搜救工作再傳奇蹟，4歲女童艾拉．蓋茲京於震後91小時自瓦礫堆下脫困。（路透）

愛琴海強震搜救工作再傳奇蹟，4歲女童蓋茲京（Ayda Gezgin）於震後91小時，自伊茲米爾的瓦礫堆下脫困。這是震後65小時3歲女童裴林契克（Elif Perincek）獲救後再傳好消息。

艾達．蓋茲京健康狀況良好，當時已脫水的她在瓦礫堆下向搜救團隊要了兩、三次鹹酸奶，從頭到尾都沒有哭。土耳其總統厄多安在推特 上傳躺在病床的蓋茲京照片，並說：「感謝真主在91小時後，用妳微笑的雙眸帶給我們新希望。早日康復，美麗的孩子。」

3日稍早，艾達於震後91小時自伊茲米爾省（Izmir）貝拉克里（Bayrakli）倒塌大樓中被送出搜救豎井，圍繞在她身旁的團隊成員先以鋁箔保溫毯包裹她身體，並且固定在擔架上，一旁響起如雷掌聲，「真主至大」的讚頌聲此起彼落。

安納杜魯新聞社報導，率先發現艾達的搜救團隊成員表示，艾達從瓦礫堆下向他揮動小手，「她很害怕，緊緊抓著土耳其災害與應變管理署資深成員的手不放，不過從頭到尾都沒有哭。」

2日於震後65小時獲救的3歲女童裴林契克獲救時，也用小小的手緊握一名搜救人員的姆指。

當地時間10月30日下午2時51分發生的這起強震，震央在伊茲米爾省外海的愛琴海中。美國 地質調查所（USGS）測報地震 規模為7.0，震源深度10公里。不過，AFAD的測報規模為6.6，震源深度為16.5公里。

根據AFAD於震後95小時的災情通報，強震已造成107人罹難人數，1027人受傷。