6處遭攻擊！維也納恐攻2死15傷 多名共犯在逃

奧地利維也納發生恐怖攻擊，至少2死多傷。（路透）

奧地利首都維也納2日晚間有六處地點同時遭到恐怖攻擊，當地媒體稍早指恐攻至少造成7人死亡，但最新消息指，目前有2人死亡、15人受傷，其中七人重傷，包括一名員警中槍後有生命危險。其中一名槍手引爆身上炸彈自殺，另名槍手遭逮，但還有多名共犯在逃。

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目擊者：開了上百槍

奧地利國營電視台ORF報導，這起大規模槍擊事件發生於當地時間2日晚間8時許，有多名槍手在市中心瑞典廣場 附近的猶太 教堂、餐廳、飯店等至少6處發動攻擊。倫敦 LBC電台報導，一名住在猶太會堂院區的目擊者說，聽到槍響後，看見多名槍手對各酒吧和夜店的客人開槍，「槍手四處奔跑，在我們的建築物前開了至少100槍。」

維也納2日晚間發生恐怖攻擊。（Getty Images）

維也納內政部長內漢默表示，這起事件「明顯是恐怖攻擊」，並稱數名「全副武裝」肇事者仍在逃，已要求軍隊駐守在城市關鍵地點追捕槍手，呼籲民眾待在室內直到狀況排除。

奧地利總理庫爾茲推文表示，「我們絕不會讓自己受到恐怖主義的威脅，將以各種方式堅決打擊這些襲擊事件」。

案發時間就在全國針對新冠疫情展開防疫封鎖前幾小時。維也納猶太社群 領袖杜其（Oskar Deutsch）推文說，目前不清楚這座猶太會堂是否為攻擊目標，但事發當時就已經關閉。

維也納這座猶太會堂曾於1981年遭到兩名巴勒斯坦人攻擊，造成2死18傷。此外，維也納機場1985年曾發生巴勒斯坦極端團體攻擊案，造成3名平民喪生。奧地利近年未曾出現類似發生在法國巴黎、德國柏林及英國倫敦的大規模攻擊案。