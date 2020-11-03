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喀布爾大學遭闖入掃射至少22死 「學生屍體倒臥課桌旁」

編譯中心╱綜合2日電
阿富汗喀布爾大學校區2日遭數名槍手闖入掃射，一名受傷男子被醫護人員抬上救護車送醫。（Getty Images）
阿富汗喀布爾大學校區2日遭數名槍手闖入掃射，一名受傷男子被醫護人員抬上救護車送醫。（Getty Images）

阿富汗最高學府喀布爾大學2日遭好戰分子闖入，進行數小時殘忍攻擊，造成至少22人喪生，教室內的學生倒臥血泊中。伊斯蘭國（IS）事後宣稱犯案。事件是喀布爾教育機構兩周內第二次遇襲。喀布爾一間教育中心10月24日也遭自殺攻擊，造成24人身亡，死者多為學生。

兇嫌擄人質 與警僵持後遭擊斃

喀布爾大學2日上午舉行阿富汗與伊朗書展，3名襲擊者忽然闖入並舉槍掃射，現場數百人驚惶逃跑，部分人遭挾持。安全部隊不久後趕到現場並封鎖大學及周圍道路。雙方僵持數小時後，一名恐怖份子引爆炸彈身亡，另外兩人被安全部隊擊斃。

阿富汗數名槍手闖入喀布爾大學校區掃射，造成至少19死22傷。警員站在喀布爾大學入...
阿富汗數名槍手闖入喀布爾大學校區掃射，造成至少19死22傷。警員站在喀布爾大學入口看守案發現場。（Getty Images）

有生還者還原現場表示，恐怖份子槍擊每名見到的學生，「他們開火……我的所有同學都倒在血泊中」。官員則表示，現場數百名學生奔逃躲避射擊，競相攀越周邊圍牆。根據網上照片顯示，遇害學生遺體躺在課桌椅旁，有學生似乎是要攀窗外逃時中槍。

阿富汗公共衛生部表示，現場至少有22人遇害，另22人受傷，多數傷亡者都是學生。外界推測襲擊似乎針對學生。美國哥倫比亞廣播公司獲軍官證實，北約和美軍都有輔助阿富汗安全部隊拯救人質。

1932年建校的喀布爾大學是阿富汗歷史最悠久的公立大學，現有逾1.7萬名學生，但不確定事發時有多少人在校內。

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